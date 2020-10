La Serie Mundial les brinda un “alivio” a Roberts y varios veteranos de los Dodgers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Clayton Kershaw, Kenley Jansen y Justin Turner — que han sido figuras establecidas de los Dodgers atormentadas por fracasos en octubres pasados — fueron reconocidos por el dirigente Dave Roberts en la tarima durante la presentación del trofeo de campeones de la Serie Mundial.

Con una victoria por 3-1 sobre los Rays en el Juego 6 del Clásico de Otoño que aseguró el título para Los Ángeles, las tres estrellas se vieron vindicadas.

“Estoy inmensamente contento por muchachos como Clayton”, declaró Roberts. “Ahora la narrativa debe ser de campeón. Por siempre será un campeón. Kenley Jansen, gracias por todo lo que has hecho. Justin Turner, gracias”.

¿Por qué mencionó a esos tres primero? Nadie ha jugado en más rondas de postemporada antes de ganar la Serie Mundial que Kershaw con 19. Jansen era segundo con 16 rondas, mientras que Turner compartía el tercer lugar con 14.

Siempre surge la euforia cuando consigues un anillo, pero éste también trae un gran alivio, no solamente a nivel personal, sino colectivo para estos Dodgers que ya no estarán obligados a ver repeticiones de Kirk Gibson y Orel Hershiser como recordatorio de lo que no habían logrado. Ahora tienen su propio video de mejores momentos como campeones para que se repita miles de veces.

Necesitaron de ocho intentos — los anteriores siete títulos de división que terminaron en decepcionantes octubres, incluyendo derrotas en las Series Mundiales contra los Astros en el 2017 y los Medias Rojas en el 2018. Hasta el mismo Roberts empleó la palabra “angustia” para describir oportunidades perdidas, reemplazadas por la satisfacción de que el club del 2020 tiene “nuestro propio momento”.

Kershaw ha esperado por este momento por un buen tiempo, desde que era novato en el 2008. Con el peso de comparaciones con la leyenda Sandy Koufax mucho antes de su debut en las Mayores, Kershaw ahora cuenta con el escurridizo logro para su historial que lo llevaría al Salón de la Fama. Antes de este momento, el zurdo no podía evitar la narrativa de que no podía ganar en octubre, expulsando a esos fantasmas con dos victorias este año en el Clásico de Otoño.

Tras reconocer su gran alegría, Kershaw descartó después del partido la pregunta sobre su legado.

“Ganamos la Serie Mundial. No me importa mi legado, no me importa lo que ocurrió el año pasado”, dijo el as. “Eso no importa para nada. Los Dodgers son los campeones de la Serie Mundial. A nadie le importa lo demás. No tiene sentido pensar en eso. Ganamos y eso es lo maravilloso”.

El ponerle fin a una sequía de 32 años también fue algo maravilloso.

“Definitivamente, hay un ambiente de alivio de haberlo logrado”, agregó Kershaw. “Hemos sido el mejor equipo toda la campaña. Hemos sido el mejor antes y no conseguimos nada. Es un logro bastante especial poder ser el mejor, avanzar por este increíble camino de postemporada y conquistar la Serie Mundial. No cabe duda de que valoro todo esto”.

Jansen, un novato en el 2011, es el mejor cerrador en la historia de la franquicia, pero después de una inconsistente postemporada fue un espectador del salvado del mexicano Julio César Urías. No obsante, Jansen no se molestó debido al resultado.

“Es un gran alivio”, dijo Jansen. “Finalmente lo logramos. Somos campeones. Nadie lo podrá negar. Julio estaba lanzando bastante bien. Estoy listo cuando llegue la llamada. Claro que todos quieren ese momento. Ahora siento que soy un verdadero miembro de los Dodgers. Después de 32 años, el trofeo regresa a Los Ángeles. Disfrutaré y recordaré este momento toda mi vida. Mis hijos están aquí. Cuando pasen los años, recordaremos este momento cuando fuimos campeones”.

Turner, quien se integró al club hace siete años como un invitado a los Entrenamientos de Primavera, no estuvo para el final. Salió del encuentro en la octava entrada cuando surgió el informe de que dio positivo por COVID-19. En un año en que nada ha sido normal, el no contar con el ancla del equipo en la postemporada y el líder en el clubhouse para el último out dejó a sus compañeros con un sabor amargo.

Turner se convertirá en agente libre ahora, por lo que se puede especular que éste pudo haber sido su último encuentro como miembro de los azules.

“Estoy seguro de que fue difícil hoy y todos lo lamentamos”, dijo Kershaw. “Espero que tenga como consuelo el hecho de que no hubiéramos estado aquí sin él. Ha dado la cara por un buen tiempo y ha hecho muchas cosas maravillosas por esta organización. Ha sido nuestra pieza clave en la postemporada cada año”.

Es posible que nadie merezca salir triunfante más que Roberts, ex jardinero de los Dodgers, sobreviviente en la lucha contra el cáncer, el blanco de críticas y ahora el primer dirigente de ascendencia asiática y el segundo de la raza negra después de Cito Gaston en ganar una Serie Mundial.

Pero Roberts, quien tomó las riendas como capataz de Los Ángeles después de Don Mattingly en el 2016, acertó con todas sus decisiones en los últimos dos partidos, incluyendo el desfile de seis relevistas después de una breve apertura del novato Tony Gonsolin. Cuando un futuro Salón de la Fama te menciona de primero, eso es vindicación.

“Estamos contentos por Doc”, declaró Kershaw. “No es fácil ser un manager y no es fácil ser manager en la postemporada. Fue impresionante cómo avanzó por este juego, cómo manejó el bullpen y cómo navegó todo. Permitimos un jonrón en la primera entrada,y por la manera en que vio los enfrentamientos — ganamos el partido. Debo reconocer todo lo que hizo él, el grupo de coaches y la gerencia”.

“No sólo se trata de los jugadores. Son tantos los que nos ponen en esta posición y la responsabilidad primero cae sobre él”.