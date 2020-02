 La Serie del Caribe San Juan 2020 tiene cambios en los reglamentos de competiciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO.- A partir de la Serie del Caribe San Juan, Puerto Rico 2020, la Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC) hizo ajustes de reglamentos de la competencia, que incluyen iniciar las entradas extras con un corredor en segunda base y otorgar la base por bolas intencional sin hacer los lanzamientos..

El evento inicia este sábado con tres partidos, en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

La CBPC dio a conocer los cambios y que regirá en la Serie del Caribe San Juan 2020, que termina el día 7 de febrero.

“San Juan 2020 presenta un escenario totalmente nuevo para la Confederación en cuanto a calendarios y programación de juegos se refiere, por lo cual debemos hacer frente a este adaptando nuestros reglamentos en la medida de lo posible, siempre con la intención de: favorecer el espectáculo deportivo, buscar la mayor difusión televisiva para el evento de la que seamos capaces, y asegurar, en coordinación con el Comité Organizador, la máxima fluidez en la logística de inicio y término de cada juego, manteniendo la esencia del béisbol”, indica un comunicado de la CBPC, que presiden el dominicano Juan Francisco Puello Herrera.

Los nuevos cambios son:

1.- Cambio regla de entradas extras: regla de iniciar toda entrada extra con corredor en segunda base.

2.- Ejecución de regla para limitar las visitas al montículo por parte de jugadores, coaches y managers.

3.- Ejecución de regla de base por bola intencional sin lanzamiento.

4.- Nuevo reglamento para elección de equipo todos estrellas y Jugador Más Valioso.

Dice la CBPC que el “Reglamento General de los Estatutos de la CBPC, que lee literal la fórmula en la celebración de juegos podrá variar cuando las Series del Caribe sean celebradas en otros países que no sean los de las ligas miembros, así como también cuando lo decidiere la primera asamblea general ordinaria anual de la Confederación o cuando se haga a través de un reglamento por separado”.

Aquí las propuestas:

1.- PROPUESTA DE REGLA PARA ENTRADAS EXTRA CON UN CORREDOR BASE

La presente propuesta es en el interés de adecuar los juegos de Series del Caribe al nuevo formato de 3 juegos por jornada, abriendo la posibilidad a que las entradas extras no se alarguen en demasía poniendo en riesgo el inicio de los siguientes juegos de la jornada, en beneficio de los atletas, logística de operaciones en los juegos y tiempos de transmisiones TV/Radio.

Esta regla se ha venido usando con éxito en las ligas afiliadas a MLB, Clásico Mundial, Softbol Olímpico, entre otros eventos.

Esta regla reemplaza a la Regla oficial de béisbol 7.01 (b). Si un juego está empatado después de nueve entradas completas, el juego continuará hasta que (1) el equipo visitante haya anotado más carreras que el equipo local al final de una entrada completa (2) el equipo local anota la carrera ganadora en una entrada incompleta.

2.-REGLA DE BASE POR BOLAS INTENCIONAL SIN LANZAMIENTO

Una base por bolas es la otorgación de la primera base a un bateador que, durante su turno al bate, recibe cuatro lanzamientos fuera de la zona de “strike” o que se otorga luego que el dirigente del equipo a la defensiva informa con una señal al árbitro que tiene la intención de darle la base intencional al bateador. Si el dirigente informa al árbitro de su intención el árbitro otorgara la primera base al bateador como si el lanzador hubiese recibido cuatro lanzamientos fuera de la zona de “strike”.

Si el dirigente del equipo a la defensiva le notifica al árbitro que desea darle la base intencional al bateador –

Antes del comienzo del turno al bate: Cuando el bateador se acerca al plato, el árbitro pedirá “Tiempo”, la bola quedara muerta y el árbitro otorgará la primera base al bateador y los corredores que estén forzados avanzaran a su próxima base.

Durante el turno al bate – El árbitro pedirá “Tiempo”, la bola quedará muerta y el árbitro otorgará la primera base al bateador y los corredores que estén forzados avanzaran a su próxima base.

Si un bateador sustituto va a entrar a juego, el árbitro deberá confirmar a dicho bateador y hará la señal oficial de que esta en el juego antes de atender la petición del equipo a la defensiva de que desea darle la base intencional al bateador.

3.- REGLA OFICIAL 5.10(M) – LIMITE DE LA CANTIDAD DE VISITAS AL MONTÍCULO EN UN JUEGO

Debe aplicarse la siguiente reglas en todos los juegos de la Serie del Caribe.

(1) Las visitas al montículo sin cambiar al lanzador serán limitadas cinco (5) por equipo por cada nueve (9) entradas. Por cada entrada extra que se juegue, cada equipo tendrá derecho a una visita adicional sin cambiar al lanzador por cada entrada.

(2) Para los fines de la Regla Oficial 5.10(m), si el dirigente o “coach” se dirige al montículo para reunirse con el lanzador, esto se constituye una visita. Si un jugador deja su posición para hablar con el lanzador, incluyendo a un lanzador que deja el montículo para hablar con un jugador, esto también constituye una visita, sin importar donde se lleve a cabo la visita o la duración de la misma. La visita de un dirigente, coach o jugador para unirse a una visita ya en curso, no constituirán una visita independiente. Además, lo siguiente no deberá ser considerado como una visita al montículo:

(A) Las conversaciones entre el lanzador y jugadores de posición que suceden entre bateadores durante el curso normal del juego y que no requieren que el lanzador o los jugadores de posición se reubiquen.

(B) Visitas de jugadores de posición al montículo para limpiar sus zapatos siempre y cuando el jugador no hable con el lanzador.

(C) Visita al montículo debido a una lesión o posible lesión del lanzador.

(D) Visitas de jugadores de posición al montículo luego de una sustitución ofensiva pero antes de un lanzamiento o una jugada.

(E) Visitas al montículo de jugadores de posición que se produce luego que el árbitro detiene el juego al pedir “Tiempo” (por ejemplo, después de la lesión de un árbitro o jugador, la presencia de un fanático, un objeto o un miembro del personal de mantenimiento del terreno, o por la solicitud de una revisión (replay) por parte de un manager) siempre y cuando la visita al montículo no retrase el reanudar el juego.

(F) Visitas al montículo por parte de un jugador de posición luego de un “home run” siempre y cuando el jugador regrese a su posición antes de que el corredor cruce el plato.

(G) Visitas al montículo por parte de un jugador de posición entre entradas o durante un cambio de lanzadores siempre y cuando la visita no impida que el lanzador cumpla con los límites de tiempo entre entradas o los limites durante un cambio de lanzador.

(3) Cruce de Señales – Si un equipo ha agotado sus visitas permitidas al montículo durante un juego (o en entradas extras) y el árbitro del plato determina que el receptor y el lanzador tuvieron un cruce de señas, el árbitro del plato podrá, a petición del receptor, permitir al receptor hacer una visita breve al montículo. Sin embargo, las visitas realizadas al montículo, antes de que un equipo haya agotado el número de visitas permitidas, contaran hacia el total de visitas permitidas.

(4) Cumplimiento de los Limites de las Visitas al montículo – Un dirigente o coach que cruce la línea de foul de camino al montículo después que su equipo haya agotado sus visitas al montículo deberá cambiar a su lanzador excepto cuando sea el primer bateador de un lanzador sustituto, en cuyo caso dicho lanzador sustituto continuara lanzando, pero solamente hasta que concluya el turno de ese bateador de acuerdo con la Regla 5.10(g). Si un dirigente o coach creen que puede haber una excepción a esta Regla de Visitas al Montículo, deberá consultar con el árbitro antes de cruzar la línea de foul. En situaciones en las que un equipo se vea obligado a realizar un cambio imprevisto de lanzador para cumplir con esta Regla y no hay un lanzador sustituto calentando en el “bullpen”, el dirigente o coach que violo la Regla al exceder la cantidad de visitas al montículo será expulsado del juego. El árbitro podrá permitir un tiempo adicional de calentamiento al lanzador sustituto.

Si un jugador de posición realiza una visita luego que su equipo ha agotado la cantidad permitida de visitas al montículo, podría ser expulsado del juego si este no regresa a su posición cuando el árbitro se lo indique; sin embargo, la visita no permitida del jugador de posición no requerirá que el lanzador sea removido del juego.

4.- NUEVO REGLAMENTO SELECCIÓN “EQUIPO TODOS ESTRELLAS” SERIES DEL CARIBE Y JUGADOR MAS VALIOSO.

I.- RESUMEN

La selección del “Equipo Todos Estrellas” y Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe se realiza el día de la final, distribuyendo boletas de votaciones a los periodistas acreditados presentes en el juego, al inicio del mismo. Las boletas son recabadas durante la séptima entrada del juego para después ser contabilizados los votos por el staff de comunicación del evento, sus resultados son comunicados al Director del Torneo y Comisionado del Caribe, y se revelan durante previo a entregar el trofeo al Campeón del evento, en la ceremonia de clausura.

Con la intención de generar mayor interés mediático en torno al “Equipo Todos Estrellas”, transferir mayor valor para el patrocinador del equipo, y coordinar mejor la ceremonia de premiación a los más valiosos, incrementando las probabilidades de cada jugador seleccionado de estar presente durante el acto protocolario, se propone los siguiente:

…. Qué a partir de San Juan 2020, la votación del “Equipo Todos Estrellas” se separe de la selección del jugador más valioso del evento.

… Qué la votación del “Equipo Todos Estrellas” se realice durante la jornada de juegos semifinales.

… Qué los nombres de la conformación final del “equipo Todos Estrellas” se dén a conocer a ligas, equipos, jugadores y prensa al final de la jornada de semifinales, para buscar coordinar con todos los jugadores elegidos su presencia durante la Ceremonia de premiación al final del juego de Gran Final.

… Que a partir de San Juan 2020, sólo el Jugador más valioso sea elegido durante la jornada de la Gran Final.

… que las boletas de votaciones al más valioso contengan dos campos, uno por cada equipo finalista, para que la prensa especializada defina a un JMV por equipo.

… Que el premio sea entregado al jugador dentro del Campo JMV del equipo que resulte ganador del evento, como reconocimiento a su genuino aporte determinante para la obtención del título.

