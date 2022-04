La Seguridad Social de las trabajadoras domésticas

La formalización de las trabajadoras domésticas causó una agitación en las redes sociales que me parece preocupante y además expone rasgos discriminatorios arraigados en nuestra cultura y que debemos revertir. Las trabajadoras domésticas desempeñan un montón de labores entre las que se cuentan niñera, cocinera, peluquera, entre otras labores. Tenemos que reconocer que si no fuera por las trabajadoras domésticas, muchos padres y muchas madres no tendrían el tiempo suficiente de abocarse a sus responsabilidades como directivos, gerentes e inclusive políticas. Desde el año 1988 se celebra cada 30 de marzo el Día Internacional de la Trabajadoras del Hogar y por lo tanto se han convertido en un movimiento que se ha expresado con fuerza en otras naciones.. Varias organizaciones intergubernamentales como ONU Mujeres y la Organización Mundial del Trabajo nos han alarmado en varios estudios que los servicios domésticos son muy propensos a la discriminación, la trata de personas, abusos sexuales y otros excesos respecto a inmigrantes.

De acuerdo con las estadísticas de ONU Mujeres (basadas en la Organización Internacional del Trabajo), la República Dominicana ocupa el cuarto puesto respecto al porcentaje de población cuya actividad económica son los servicios domésticos; es decir que por encima de la República Dominicana están Paraguay, Argentina y Brasil. Ese dato dice mucho de la forma en que se estructura nuestra economía y relaciones sociales.

La República Dominicana ha ratificado en el año 2015 el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo que se inspira en fomentar legislaciones más inclusivas respecto a las trabajadoras domésticas. Nuestra Constitución política garantiza a todos los dominicanos el derecho a un trabajo digno y al disfrute de sus libertades. No está en discusión el derecho de las trabajadoras domésticas a ser incorporadas en el sector formal de la economía, lo que está en discusión es la consecuencia que provocaría una indebida resolución del Ministerio del Trabajo.

Está entre las atribuciones de los diputados la discusión del marco legal del Sistema de Seguridad Social y todo lo que esté relacionado con el Derecho Laboral sobre el Trabajo Doméstico. El Ministerio de Trabajo apenas ha informado que iniciará un proceso de consulta pública sobre la resolución y eso fue suficiente para que todos los sectores se preocuparan. Las familias empleadoras se preocupan por la imposibilidad de pagar y las trabajadoras domésticas se preocupan por perder sus empleos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR 2021), un porcentaje muy alto de las trabajadoras domésticas es de nacionalidad haitiana y eso ramifica el problema hacia uno de tipo laboral y migratorio que merece respuestas interinstitucionales coordinadas.

Es necesario indicar que 98% de las mujeres trabajadoras domésticas no cuentan con contrato de trabajo ni seguridad social, y apenas un 2% logra protección laboral con seguridad social (Banco Central de la República Dominicana, 2020). De acuerdo con datos del Banco Central, la cantidad de mujeres en el trabajo doméstico ascendía en septiembre pasado a 239.022, mientras que los hombres dedicados a estas labores suman 20.216.

La Asociación de Trabajadoras Domésticas rechazó que la formalización del sector se debata en una consulta pública y estoy a favor de esa postura porque sus derechos están expresados en la Constitución, en el Código de Trabajo y en otros instrumentos del derecho internacional.

No estoy de acuerdo con la resolución del Ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps. No estoy de acuerdo con la resolución porque tiene que discutirse en el Congreso Nacional, no que se imponga desde el Ministerio del Trabajo. Estoy de acuerdo con regularizar y formalizar a las empleadas domésticas para que tengan iguales derechos que cualquier otro trabajador.

Primero porque eso no es competencia del Ministerio del Trabajo puesto que ya en el Código de Trabajo de la República Dominicana están regulados los servicios domésticos en el artículo 4 y desde el artículo 258 hasta el 265.

Segundo porque es el Congreso Nacional la institución que debe modificar los artículos que tratan sobre las trabajadoras domésticas, eso no le compete al Ministerio del Trabajo ni consultas públicas.

Tercero porque esa resolución, en vez de mejorar la calidad de vida de las trabajadoras domésticas, lo que hará es empeorarla, porque se traducirá en desempleo, porque esas familias que tienen trabajadoras domésticas y que viven en lugares distantes ofrecen a las trabajadoras domésticas la oportunidad de vivir y dormir en las casas de los empleadores. De esa forma las trabajadoras domésticas están ahorrándose pago de alquiler y transporte. Por lo tanto se verán afectadas porque esas familias no estarán en condiciones de pagar más de lo que ya pagan.

No podemos permitir que las trabajadoras domésticas pierdan sus empleos ni que se queden sin un lugar en el que puedan dormir; no podemos permitir que las trabajadoras domésticas tengan que verse afectadas si se les suma a sus cargas de gastos el transporte de ida y de vuelta. Muchas trabajadoras domésticas gastarían más en transporte de lo que cobran en sus salarios. Por eso insisto, en lugar de hacerles un bien, les estaremos haciendo un daño con la resolución.

Entiendo que las trabajadoras domésticas tienen derechos, tienen derecho a cesantía, que tienen derecho a una pensión digna, que tienen derecho a una seguridad social, que tienen derecho a un seguro médico, pero la resolución que propone el Ministro del Trabajo no es la forma ni la vía. Pienso que se debe avanzar mediante una modificación al Código de Trabajo o a través de una ley especial en la que se debe escuchar a los diferentes sectores tanto a los empleadores, a las familias como a las trabajadoras domésticas.

Además de todo lo anterior, en la Cámara de Diputados se encuentran dos proyectos sobre leyes especiales para las trabajadoras domésticas. Es el Congreso Nacional la instancia a la que le compete discutir un tema tan importante y que involucra la vida de cientos de miles de mujeres dominicanas. Es un tema en el que hay que escuchar a los diferentes sectores tanto a las empleadoras como a las trabajadoras en servicios domésticos. Ninguna resolución está por encima de la ley y mucho menos una consulta pública sobre derechos que forman parte ya del derecho interno de la República Dominicana y que están alineados con el derecho internacional. Tenemos que avanzar mediante leyes, no mediante resoluciones.

POR FIOR DALIZA PEGUERO

*La autora es diputada por San Pedro de Macorís/ Vocera del Bloque del Partido Revolucionario Dominicano.

Sígueme en redes sociales @hillarydiputada

hillarypoficinalegislativa@gmail.com

Relacionado