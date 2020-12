La Russa aceptaría un cargo menor por conducir de manera imprudente en Arizona

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El dirigente de los White Sox, Tony La Russa, llegó a un acuerdo para declararse culpable de cargos reducidos de conducir de manera imprudente que surgieron tras su arresto en febrero por conducir ebrio en Phoenix, según un informe del portal The Athletic.

Ni La Russa ni los Patipálidos formularon comentarios acerca del informe.

La Russa se declaró culpable de conducir de manera imprudente y no de conducir bajo la influencia del alcohol, indicó The Athletic. Dicho cargo indica que La Russa deberá cumplir un día de cárcel como parte de su castigo, pero el estado de Arizona estipuló que no está opuesto a reducir la sentencia a libertad bajo trabajo o arresto domiciliario, según lo que decida el juez.

El día obligatorio de cárcel es lo básico en los casos de conducir ebrio en Arizona, pero un vocero de la Corte del Condado de Maricopa le explicó a The Athletic que se determinará si el cargo de conducir de manera imprudente de La Russa también requerirá de dicho castigo cuando sea momento de su audiencia telefónica el 21 de diciembre.

Con el acuerdo, La Russa también deberá pagar una multa de US$1,383, más gastos de detención y 20 horas de servicio comunitario, agregó The Athletic.

La Russa, de 76 años, originalmente fue acusado de un cargo de conducir bajo la influencia del alcohol Clase 1 después de su arresto el 24 de febrero en Phoenix.