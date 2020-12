La Rusia de Putin vs la Rusia de Stalin

A raíz de la Muerte de Iosif Stalin en la Unión Soviética, esta confederación de Repúblicas Socialistas en el año 1953 ya vislumbraba una falta del liderazgo para continuar la obra exitosa que concentro Stalin durante su gestión la cual comprendió desde el año 1946 hasta 1953 finalizando con la muerte de este. Stalin quien en el año 1922 se había convertido en el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, tenia un entramado de concentración por lo cual tenía un pensamiento único de tener una “Europa Unificada”, bajo un Régimen Socialista.

A pesar de la Alianza que había concretado con la Alemania Nazi en el año 1939, la cual se denomino la “Alianza de No Agresión”, la misma consistía que ambos territorios iban a trabajar de la mano mediante el consenso de poder político para así facilitar a la Unión Soviética recuperar territorios perdidos del Imperio Ruso a manos de la invasión Alemana a esas zonas determinadas. Este pacto se mantuvo hasta 1941, donde la ambición de Alemania impero en la invasión de la zona de Besarabia y el norte de Bucovina, durante el periodo de la segunda guerra mundial. Las traiciones por parte de Alemania motivaron a que se fortaleciera una figura mas atroz por parte de Stalin, quien también formo parte de la conferencia de Yalta, después de terminada la Segunda Guerra Mundial.

¿Igualdad o Parecido?

Muy bien podemos observar que los tiempos que transcurren en nuestros días, no tienen un enfoque circunstancial en los conflictos bélicos de ese entonces, sin embargo observando la figura de un Vladimir Putin, quien fue agente secreto de la KGB en Alemania por parte del gobierno ruso de ese entonces y además de gozar con cierta experiencia de manejo de estado, la figura emblemática de Putin, se empieza a fortalecer en el año 1999, donde además se focaliza en ser un líder autodidacta y con fines propios de representar al pueblo ruso ortodoxo, sin embargo Putin al igual que Stalin ha podido lograr una coalición al conjunto de diversos países que ven en el una figura con un liderazgo prometedor no solo para el pueblo Ruso sino para el Mundo Euroasiático, esta presencia de la Rusia de Putin se va viendo mas presente en diversos escenarios, primero con la incidencia en Ucrania, segundo con el apoyo al dictador de Bielorrusia Luckachenko y además con varios encuentros y alianzas que ha formado con presidentes de diversos países como Venezuela, Argentina, Brasil, Irán, Kazajistán, Bielorrusia, Cuba, China, Corea del Norte, entre otros.

Esta incidencia de Putin en asuntos de otros países y en sus relaciones internacionales, se va forjando a una nueva era de expansionismo de la política exterior de la Rusia de Putin, no obstante cabe destacar que Putin, trata de consolidar un poder que le prolongara la duración de su mandato hasta el año 2030, esto quiere decir que cada vez mas se convierte en la sombra de Iosif Stalin para el pueblo ruso, de donde en la historia del pueblo ruso, ningún líder había concentrado tanto poder en Rusia, después de la Muerte de Stalin.

Rusia con su nueva política exterior y con la investigación de la vacuna del covid-19 llamada “Sputnik-5”, ha querido demostrar que la sociedad científica rusa esta a los estándares de poder incidir en la nueva diplomacia que muchos hoy nombran como “La Diplomacia de la Vacuna”, donde varios actores han entrado a la carrera de la creación de dicha vacuna, por lo que es misterioso y a la vez incierto el futo de la Rusia de Putin, para América y el mundo, no se puede emitir una conclusión esperanzadora de los nuevos planes de Rusia en el mundo en su política exterior y sobre todo se desconoce cual es el objetivo principal de la misma, a modo de reflexión concluiremos con una frase de Arthur Schnitzler el cual decía “ La política Exterior, tiene sus dogmas como la religión, se llaman expansión, poder territorial y prestigio. Pero igual que los devotos de verdad no son los que siguen al pie de la letra las escrituras y no se encontraran a los mejores patriotas entre los políticos”.

Por: Junior Pérez