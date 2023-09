La rumana Simona Halep, suspendida cuatro años por infracciones de las normas antidopaje

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- La tenista rumana Simona Halep, actual número 26 del mundo, ha sido suspendida por un tribunal independiente por un período de cuatro años a raíz de infracciones del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), según informa este martes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Halep, de 31 años, dio positivo en el Abierto de Estados Unidos de 2022 por la sustancia prohibida roxadustat, tras la realización de un análisis de orina regular durante la competición. Ademá presenta diversas irregularidades en el Pasaporte Biológico del Atleta (ABP), señala la ITIA.

Tras haber escuchado a los testigos científicos expertos en nombre de la tenista y de la ITIA, así como de la propia jugadora, que declaró haber tomado un «suplemento contaminado», el tribunal independiente confirmó haber determinado que Halep había cometido infracciones intencionadas de las normas antidopaje, ya que «el volumen ingerido no podía haber dado lugar a la concentración de roxadustat hallada en la muestra positiva».

La dos veces ganadora de torneos del Grand Slam se encontraba suspendida provisionalmente desde octubre de 2022, por lo que su suspensión se extenderá ahora hasta el 6 de octubre de 2026.

«Hoy, un tribunal del Programa Antidopaje del Tenis ha anunciado una decisión provisional en mi caso. El último año ha sido el partido más duro de mi vida y, por desgracia, mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las normas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco de no haber utilizado nunca, consciente o intencionadamente, ninguna sustancia prohibida. Me negué a aceptar su decisión de una sanción de cuatro años», comenta Halep en sus redes sociales.

«Aunque estoy agradecida por haber obtenido por fin una respuesta tras numerosos retrasos infundados y la sensación de haber vivido en el purgatorio durante más de un año, estoy decepcionada por la decisión del tribunal», afirmó la ex número uno del mundo.

Profesional desde 2006, la tenista natural de Constanza se mostró sorprendida por la suspensión: «Creo en un deporte limpio y en casi dos décadas como tenista profesional, a lo largo de cientos de torneos y dos títulos de Grand Slam, me he sometido a 200 análisis de sangre y orina para comprobar la presencia de sustancias prohibidas – todos los cuales han resultado limpios, hasta el 29 de agosto de 2022».

«Antes de la temporada de pista dura de 2022, por recomendación de mi equipo de confianza, ajusté mis suplementos nutricionales. Ninguno de los ingredientes de la lista incluía sustancias prohibidas, sin embargo ahora sabemos-y el tribunal estuvo de acuerdo- que uno de ellos estaba contaminado», prosiguió.

Tras este positivo la tenista declara haberse sometido a pruebas casi semanales hasta principios de 2023, «todas ellas con resultado negativo», y recalcó que dicha decisión se produjo después de que el grupo de expertos del tribunal conociera su identidad, «lo que provocó que dos de los tres cambiaran repentinamente su opinión a favor de las alegaciones de la ITIA».

«Sigo entrenándome y haciendo todo lo que está en mi mano para limpiar mi nombre de estas falsas acusaciones y volver a las pistas. Tengo la intención de recurrir esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y de interponer todos los recursos legales contra la empresa de suplementos en cuestión», finalizó Halep, que ostenta 35 títulos.