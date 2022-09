(VIDEO) La rumana Bogdan elimina a Haddad Maia y se cita con Rybakina

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES. – La rumana Ana Bogdan eliminó del torneo de Portoroz a la brasileña Beatriz Haddad Maia, segunda favorita, y accedió a las semifinales donde se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, tercera cabeza de serie, que progresó en el cuadro beneficiada por la incomparecencia de la ucraniana Lesia Tsurenko.

Bogdan, 65 del ránking femenino, nunca había podido vencer antes a la brasileña, decimoctava. En los dos choques anteriores, en Cincinnati en el 2017 y el pasado mes de junio en Roland Garros. Sin embargo, la rumana ofreció su mejor versión y ganó, por 6-1, 1-6 y 7-5, después de dos horas y 39 minutos.

La jugadora de Sinala, de 29 años, finalista en Varsovia este año, se medirá a la vigente campeona de Wimbledon, Rybakina que se sitúa en sus primeras semifinales desde que logró el éxito en la hierba de Londres.

An emotional win 🥰@ana_bogdan takes out the No.2 seed Haddad Maia, 6-1, 1-6, 7-5!#WTAPortoroz pic.twitter.com/o7rpmnzDI3

— wta (@WTA) September 16, 2022