La Ross María y DJ Sammy confirman noviazgo de “un mes”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – “Si, ‘tamo’ juntos, ya confirmado, ya, sí, pa’ que no me lo pregunten en las redes”, de esta manera y sonrojada, la cantante urbana La Ross María confirmó lo que era un secreto a voces: su romance de “un mes” con el productor dominicano DJ Sammy, luego de negarlo varias veces.

Estas declaraciones las ofreció en exclusiva al comunicador Tony Dandrades para Primer Impacto de Univisión, acompañada del creador de éxitos como “De amor nadie se muere” de Secreto “el famoso biberón”.

“No te lo puedo negar, había una química”, respondió Samuel Diloné Castillo, nombre de pila del productor musical (@sammygreatest).

No obstante, hace casi un mes habían declarado que “solo eran amigos” y estaban trabajando juntos, al tiempo en que los habían captado hasta comprando juguetes por el Día de Reyes en una plaza comercial, dejando claro que, por lo visto, fue parte de su estrategia.

Han aprovechado el momento para grabar una colaboración.

Sobre Yailin

Sammy era novio de Yailin “la más viral” y tiempo atrás de la presentadora Jenn Quezada. En los últimos meses, incluyendo diciembre pasado, estas dos mujeres ocuparon la farándula y fueron virales en las redes sociales por muchas indirectas en torno a la relación con DJ Sammy, llegando hasta a encontrarse en centros de diversión. Pero todo cambió desde que apareció Anuel en la vida de Yailin.

El propio compositor urbano reveló que él y Yailin estaban separados en el mismo mes de diciembre del 2021 y dijo que le desea lo mejor. “Sí, ya nosotros teníamos un tiempo separados. Ese ciclo de ella y mío se había terminado (a principios de diciembre), ya no había comunicación, no había nada. Todo terminó de manera bien, me siento feliz por ella que encontró una pareja que la está apoyando”, expresó, dejando claro que volvería a trabajar con ella.

“Le doy su respeto como colegas que somos”, comentó la Ross María sobre Yailin.

En cuanto al tema controversial “El heladero” con letras subidas de tono, la rapera afirmó: “Ya yo cumplí 18 (años)”.

La joven ganadora de la “Revelación del año” en Premios Soberano 2021 grabó con Romeo Santos “Tú vas a tener que explicarme” y está firmada por Sony México, además recientemente fue nominada en los Premios lo Nuestro 2022.

En las redes sociales, La Ross y Sammy se han mantenido colgando fotos y videos en estudios de grabación, solos o compartiendo con amigos y así no estar fuera de la comidilla, pues la pareja que ha robado protagonismo en estos momentos son el cantante urbano boricuaAnuel AA y la exponente Yailin “la más viral”, quienes estrenarán una colaboración el 14 de febrero, coincidiendo con el cumpleaños de Karol G, la ex del boricua.

Lo más reciente de Anuel y Yailin, quien se dio a conocer como bailarina de dembow y luego debutó con temas como “¿Quién me atraca a mí? en 2020, hicieron un “en vivo” para mostrar como el intérprete de “Secreto” se borraba el tatuaje en la espalda que se hizo cuando era novio de la estrella colombiana y ambos eran denominados “los bebecitos”.

