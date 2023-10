La Romana gana Cuarto Nacional U10 Categoría Nelson Cruz de Fedom

Peravia 1 se llevó la plata y el bronce se fue para Puerto Plata.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El combinado EGL el representativo de La Romana venció 4-2 a la novena de la Liga Santos Guerrero (Peravia 1), para proclamarse campeones del “Cuarto Campeonato Nacional U10 Categoría Nelson Cruz” y llevarse la Copa Inefi que se disputó en el Estadio de Béisbol Oratorio María Auxiliadora de esta ciudad.

En su versión 2023, que tuvo duración de tres días y la participación histórica de 76 equipos de toda la geografía nacional, el evento tuvo una dedicatoria especial al periodista especializado en deportes, Héctor Gómez.

La Academia El Gran Lulo (EGL) de la Romana terminó el evento invicto con marca de (7-0).

Mientras que la plata fue para el representativo de Peravia, la Liga Santos Guerrero.

Puerto Plata con el lanzador González, pintaron de blanco a Baní, 3-0 y se llevaron el bronce, el representativo del Sur quedó como el mejor cuarto lugar.

El premio al Jugador Más Valioso (MVP), fue a parar a las manos del lanzador derecho de EGL, Carlos Pérez.

“Muy contento y feliz por llevarme el trofeo de campeón y también ser el más valioso del evento, le doy las gracias a Dios y le dedico esto a mi familia, mi equipo y a toda La Romana”, así se expresó Carlos Pérez.

El dirigente Oxiuris Pierre, mejor conocido como El Gran Lulo fue el capataz ganador del evento.

La Categoría U10 a partir de este 2023 adoptó el nombre de Nelson Cruz, quién por segunda semana al hilo sorprendió a los jugadores que participaron en el campeonato, a quienes exhortó a seguir sus estudios y a respetar a sus padres, ya que los buenos jugadores lo demuestran dentro y fuera del terreno.

“Agradecido de Dios también con Fedom y con Inefi por la invitación, muy contento con el trabajo de los dirigentes, un torneo digno de admirar, me tocó presenciar varios partidos y también la gran final y pude apreciar la calidad de los jugadores con apenas 10 años ahí se demuestra la calidad del béisbol que se está jugando y los jugadores que se están formando aquí en nuestro país”, agregó el jugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz.

«Más que un honor esta dedicatoria, siempre me he identificado con este tipo de actividades con los niños, pienso que en la medida que uno apoya las bases, sirve de mucho para los pequeños en términos de motivación, esto me compromete a ser una mejor persona, agradecido con la federación y Juan Núñez por tomarme en cuenta”, dijo Héctor Gómez.

El Cuarto Campeonato Nacional U10 Categoría Nelson Cruz, contó el con el respaldo de la Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), los equipos utilizaron los servicios de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), la alimentación como cada año es gracias a los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED) y la hidratación es de Gatorade la bebida oficial del Nacional U10.

Todos los partidos fueron transmitidos por Megadeportes RD con Ruperto Ruck.