La rodilla de Antetokounmpo aún no está totalmente recuperada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Nos remontamos al cuarto partido de las finales de la Conferencia Este. Giannis Antetokounmpo sufría una hiperextensión severa en su rodilla izquierda que nos hacía aguantar la respiración. Increíblemente, y tras el enorme susto inicial al presagiar una lesión de gravedad, se quedó en un susto. The Greek Freak continuó jugando los playoffs y llevó a los Bucks hasta su primer anillo en 50 años. La estrella de Milwaukee hizo un gran esfuerzo, uno que sin duda mereció la pena pero que tiene sus repercusiones en el presente. Comienza el training camp del curso 2021-22 y el griego no está al cien por cien.

En su país natal, Grecia, Antetokounmpo apareció en televisión para desvelar que la lesión sufrida le provocó mucho dolor en la pasada postemporada; tanto es así que admite que «no debería haber jugado el primer partido de las Finales y que aún le duele la articulación». Tales sensaciones han sido confirmadas por él mismo en el Media Day; eso sí, recalca igualmente que se trata simplemente de ser precavidos.

«Me siento bien. Obviamente tengo que hacer mi tratamiento como siempre, cuidar mi cuerpo y simplemente manejarlo. No hay prisa en este momento. Estoy listo para estar con mis compañeros, pero si siento dolor de nuevo o hay cualquier otra señal, simplemente tengo que escuchar a mi cuerpo. Cuando sientes dolor, es tu cuerpo quien te lo dice. Te está protegiendo. No puedes ir más allá. He jugado a través del dolor, pero no creo que ahora sea el momento de arriesgarme. Estamos en un punto muy temprano de la temporada, pero a fin de cuentas, me siento bien física y mentalmente. Haré todo lo que tenga que hacer para estar al cien por cien», concluye.

La puesta a punto de Giannis será tomada como un día a día. Hasta el momento no ha habido nada que indique que no vaya a estar en el partido inaugural ante Brooklyn Nets del 19 de octubre, pero el hecho de que aún tenga dolor y que no haya participado en el primer cinco contra cinco (información deEric Nehm de The Athletic) hace que tengamos que estar atentos.

«Si hiciera falta estaría hoy en el cinco contra cinco. Mañana no sé qué pasará. Si me despierto y mi cuerpo se siente lo suficientemente bien como para pasar este día de los medios, volver al gimnasio, hacer ejercicio y mi cuerpo se sigue sintiendo bien, entonces sí, estaré en el cinco contra cinco. Pero ya veremos. Veremos cómo me despierto mañana. Hay que observar cómo se siente mi cuerpo», sentencia.

