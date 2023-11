La revolución de Cuello Blanco y La Nueva Torre de Babel

Hace ya más de dos décadas participamos en lo que denominó La Primera Teleconferencia Mundial de Liderazgo, claro un nombre llamativo que logró su cometido de reunir directivos y gerentes de miles de organizaciones sobre todo de empresas del sector privado alrededor del mundo en lugares especiales, como hoteles, centros de convenciones, en más de 100 países que se sumaron a esta experiencia.

Se trataba no solo de importantes autores sobre gestión, estrategia y liderazgo escritores de best sellers y además considerados como los gurús de la época en materia del conocimiento empresarial.

Para mí fue una proeza el poder participar en este magno evento desde aquí Santo Domingo, República Dominicana. Recuerdo que el principal salón del Hotel Jaragua estaba totalmente lleno.

Pero fue una proeza, pues tuve que imponerme para participar, ya que la empresa donde laboraba no decidió apoyar mi participación, a pesar de la pasión que había demostrado tener con los temas que se iban a tratar. Cuando anuncie a la dirección de la empresa de mi intención de participar no se aprobó y tuve que manifestar mi decisión personal de hacerlo aunque esto me costara una sanción o un despido. Y así me inscribí de forma personal y participé.

Pero la historia no se trata de miopías en la gestión empresarial ni de un ejercicio gonadal para seguir adelante con los propósitos de crecimiento pagando el precio que sea necesario. Se trata de lo aprendido en aquella teleconferencia y como uno de sus autores tal vez sin proponérselo, dijo una profecía que hoy se cumple al pie de la letra, casi 30 años después.

En esa tefeconferencia participaron figuras reconocidas a nivel mundial en el mundo empresarial. Entre ellos afamados autores tales como: Steven R.Covey, Tom Peters, Peter Sengi, Ted Tumer y otros.

Recuerdo que la participación de Tom Peters se centró en destacar las estrategias de de sobrevivencia que una empresa debería considerar para el siglo XXI, ya estábamos a mediados de la década del los 90 y se había iniciado el proceso de globalización a nivel mundial, así como los tratados de libre comercio.

También fue muy relevante como la estrategia que se relaciona con la lealtad de los equipos de trabajo en las empresas se encontraría cada días más minado y retado, pues con los fenómenos de achatamiento, reingenierías, empowerment, six sigma, JIT, TQM, y otros retos, la desconfianza interna se daría entre los directivos y hacia los directivos, sobre todo del personal sobreviviente a los procesos de cambio.

No era la primera vez que se producía el fenómeno a nivel mundial de grandes recortes de personal, casi siempre anunciados por las mayores industrias cotizantes en bolsa. Y no solo las iniciativas de simplificación de procesos y achatamiento se producían para hacer más simples los procesos y convertir a los ya especialistas en generalistas capaces de realizar múltiples tareas, claro apoyados con la informática y los módulos integrados (ERPs), que acompañados de los procesos de automatización y robótica, aceleraban los procesos de manufactura a la vez que creaban una mayor barrera de entrada a muchos menos empleados que serían necesarios para la realización efectiva de las operaciones.

Dentro de los personajes que participaron en esta cumbre mundial, tal como le comente estuvo Tom Peters. Ya había escrito un famoso libro que se convirtió en Best Seller, en busca de la excelencia, pero también había sumado otros como por ejemplo, el círculo de la innovación.

Las ideas de Peters siempre fueron claramente retadoras y hasta alarmantes, pero hubo una idea que surgió en un pequeño libro que tituló: Usted como Marca.

Este pequeño libro que ya tiene más de dos décadas de haber sido publicado, realiza algunas precisiones de las que nadie hoy en día se puede zafar. Recuerdo como ahora algunas expresiones contenidas en el texto.

“Usted es una marca”, “sea distinto o extinto”, “su nombre S.A.”, “es el mundo de los freelance”, “la revolución de cuello blanco llegó”.

Es que ya en ese momento la visión que tenia Tom sobre lo que había acontecido desde la revolución industrial, época de los grandes inventos y la explosión de la producción en masa, había dado un salto cuántico. Ya se habían realizado en las grandes corporaciones reingenierías, se habían aplicado conceptos de rediseño de procesos, aplicado normas ISO, estandarizado las operaciones, la robotización en los procesos de manufactura era un hecho en las grandes corporaciones y solo faltaba un paso que le permitió afirmar hace mas de 20 años: “todos los puestos de trabajo de oficina desaparecerán”, “la revolución de cuello blanco es inevitable”.

Y estamos viendo con demasiada claridad cómo ha llegado en esta década del 2020, en este quinquenio la propuesta de la Inteligencia Artificial y la Inteligencia Artificial Generativa, donde se han realizado ya experimentos y equipos completos de atención a clientes han sido suplantados por robots y hasta se ha utilizado un robot como CEO en alguna empresa con éxito. Es claro que en todo esto puede haber manipulación comunicacional envuelta y algo de estrategias de OVERTONE. Pero nadie niega la existencia y progreso de esta inventiva sustitutiva del ser humano en algo tan noble y digno como lo es el trabajo.

Evidentemente se vienen analizado los aspectos bioéticos de esta propuesta de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, pues hasta cierto punto no tiene sentido que real y totalmente pueda reemplazar un robot a un ser humano, sobre todo por la capacidad que tienen el homo sapiens de haber creado esos robots y la inteligencia acompañante y de haber realizado sus programaciones, bases de datos, etc.

Lo cierto es que ya importantes naciones del mundo están imponiendo la necesidad de adiestramiento de los seres humanos en el conocimiento de la inteligencia artificial y su utilización como soporte de sus análisis, investigaciones y procesos de toma de decisiones. Y se realizan convenciones donde se comienzan a establecer normativas y políticas de su uso, así como también deberían establecerse responsabilidades legales: civiles y penales en los casos de que con el uso de la IA se puedan cometer delitos físicos, cuánticos o electrónicos y dañar al principal activo de la humanidad: El Ser Humano.

Aunque en lo particular no veo con buenos ojos esta ruta para utilizar el conocimiento, pues me recuerda a lo intentando por el hombre cuando construyo la Torre de Babel, tengo la mala espina de que en la caminata por este proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la IA generativa, nos encontraremos con El Derrumbe de la Próxima Torre de Babel en el siglo XXI.

El mismo ser humano que no será capaz de cometer suicidio intelectual, tendrá muy claro quién es el enemigo de su suerte, (el trabajo dignifica al hombre, no a los robots ni a las maquinas) que serán definitivamente esos robots y de una manera lógica y coherente, procederá a su destrucción masiva en todo el globo terráqueo. Será pues, la destrucción de la Nueva Torre de Babel esta vez virtual y física, y su destierro de la civilización en este siglo XXI.

Intentar ser Dios siembre ha sido una ambición de a mente corrupta del hombre. Ese Intento fallidos que la misma biblia habla de la torre de babel y las consecuencias que fueron: confusión y castigo para toda la humanidad. La inteligencia artificial generativa será otro intento más. Con gran confusión de lenguajes de programación y maquina. Podría ser una nueva caída y un nuevo castigo para la humanidad. La IA, el derrumbe de la nueva Torre de Babel en el siglo XXI.

Por Julián Padilla