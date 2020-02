La respuesta de Luis Abinader a Melymel se hace viral en las redes sociales

View this post on Instagram

Porque hablando y protestando pacíficamente, la gente se entiende. Le aplaudo su gesto de líder @luisabinader. Gracias por permitirnos seguir protestando sin caras políticas en la protesta, cuidando su seguridad y la de su familia, esperamos que los demás partidos también respeten nuestro derecho a no contaminar con política una protesta imparcial. @somospueblord SEGUIMOS! Gracias.