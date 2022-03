La Constitución dominicana en su art. 61 garantiza el derecho a una salud integral. Razón por la cual, el “Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas”.

Asimismo, el art. 53 prevé que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”. Por consiguiente, “las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

La responsabilidad médica es la obligación de reparar un daño causado por un profesional o persona autorizada para ejercer acciones en salud, ya sea por el hecho personal, o por el que causa todo lo que está bajo su cuidado o supervisión.

El art. 164 de la Ley General de Salud 42-01, indica que “el profesional o cualquier persona autorizada para ejercer acciones en salud será responsable ética, penal y civilmente, en los casos en que intervenga, del cumplimiento de todos los procedimientos, normas técnicas y, en fin, todos los medios requeridos conforme a los principios de la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia”.

La responsabilidad médica es de naturaleza contractual ya que entre el médico y su paciente se realiza un contrato que implica para el profesional la obligación de hacer todo lo que esté a su alcance para curar al enfermo, sin que se le perjudique su integridad física o moral. La violación involuntaria o voluntaria de esa obligación contractual debe ser sancionada con la justa indemnización.

La Suprema Corte de Justicia en la sentencia núm. 332 de fecha 6 de mayo de 2015, estableció que en un contrato de prestación de servicios médicos “los profesionales de la salud asumen diversas obligaciones frente a los pacientes pudiendo ser algunas de medios y otras de resultados”.

En la primera, “el resultado pretendido por el acreedor es aleatorio y el deudor con su prudencia y diligencia no puede garantizar la obtención de un resultado específico”. En la segunda, “el deudor está en la capacidad de obtener siempre el beneficio perseguido por el acreedor”, y este último debe probar no solo que el resultado no se ha logrado, sino, que esto se debió a que el deudor no actuó con la prudencia y diligencia requerida.

Existe falta médica cuando el médico no actúa con todo el cuidado de un buen profesional médico, cuando hace algo que está legalmente prohibido o cuando deja de hacer algo que legalmente está obligado a hacer. Es indispensable el perjuicio para que exista responsabilidad médica.

Si la falta no causa ningún daño al paciente, el médico deberá ser exonerado de toda responsabilidad. Igualmente, para comprometer la responsabilidad del médico es indispensable que exista un vínculo de causalidad entre el hecho o falta del médico y el perjuicio sufrido por su paciente.

POR SEBASTIÁN YÉPEZ

