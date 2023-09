La responsabilidad civil contractual de las aerolíneas: Vacíos e incumplimientos contractuales comunes en la actividad aeronáutica

A propósito de las quejas de los pasajeros dominicanos, por los retrasos y cancelaciones de las diferentes aerolíneas que ya conocemos, debemos dar al lector de este prestigioso periódico “El Nuevo Diario”, una panorámica general de la Responsabilidad Civil Contractual de las Aerolíneas. En este artículo, daremos con ciertos vacíos legales e incumplimientos contractuales comunes en la actividad aeronáutica. Es decir, tomaremos en cuenta, tanto al pasajero de un vuelo regular internacional o nacional, así como también, a aquellos que rentan un avión o jet privado, y a los que viajan bajo el auspicio de empresas que rentan la aeronave para fines comerciales. De manera global, daremos luz a un mundo del derecho que todavía se encuentra en pañales en la República Dominicana, y a un segmento al que, tanto los diputados como los senadores de nuestro país, deben prestar especial atención. En esta dirección, no podemos dejar de mencionar, en sentido general, los contratos aeronáuticos, ya que son instituciones íntimamente ligadas con el empresario de la navegación aérea, a través de cuyos instrumentos jurídicos, estos emprendedores adquieren, por medio de contraprestación económica en favor de la otra parte, el uso de una aeronave. ARAJET, por ejemplo, en nuestro país, pues sabe que uno de los requisitos necesarios para poder instaurar una compañía aérea, es que el solicitante de una licencia de explotación tenga a su disposición una o más aeronaves en propiedad o mediante contrato leasing, de arrendamiento sin tripulación, mejor conocido como dry lease, en virtud de lo dispuesto en la normativa internacional de la que somos signatarios, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos, cuyas normas se replican de una nacional, como el legislador global, pretenden asegurar que el solicitante de la licencia cuente, en principio, con la disponibilidad del elemento esencial, es decir el aparato, la aeronave, para poder desarrollar la actividad propia de su objeto social, que no es más que el transporte aéreo, y que además, como señalan MARTINEZ SANZ y HUGUET MONFORT, garantizar que, al mantener el control operacional de la aeronave, ésta no pueda escapar a los controles exigidos por la normativa internacional, en materia de seguridad en la aviación, dando cumplimiento a los niveles de seguridad demandados en todo su conjunto.

Por tanto, afirmamos que los contratos más comunes en la práctica aeronáutica son, en primer lugar, el arrendamiento de aeronave, en el cual el arrendador concede al arrendatario el usufructo de la cosa, es decir el uso y disfrute de la aeronave por un precio cierto y un tiempo preestablecido, por lo cual hay que distinguir entre el arrendamiento sin tripulación, o a casco desnudo, (dry lease), y el arrendamiento con tripulación (wet lease), siendo este último de los más utilizados en la praxis, en especial en la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), en cuya operación el arrendador se obliga a conceder al arrendatario la aeronave con todo su equipamiento, la tripulación y con todos los gastos de mantenimiento y seguros cubiertos. Además, existen autores que incluyen otra categoría conocida como damp lease, para denominar aquellos supuestos en los que el arrendamiento no incluye a la tripulación de cabina de pasajeros, aunque no es lo habitual. De igual modo, está el contrato de fletamento o chárter aéreo, el cual coloca a disposición del fletador la capacidad de la aeronave a cambio de precio y por un tiempo determinado, ya sea para uno o varios vuelos. Este anterior es el que suelen usar los artistas y cantantes urbanos dominicanos. Y, por último, está el contrato de intercambio de aeronaves, que consiste en que dos o más compañías aéreas se ceden recíprocamente sus respectivas aeronaves.

En este sentido, reiteramos que, aunque se trata de una práctica muy extendida en el sector aeronáutico, es evidente el vacío legal que afecta a los contratos aeronáuticos, dado que no existe ningún convenio internacional que defina su régimen jurídico. En el campo internacional se ha tratado la problemática que suscita este tipo de contratos desde el punto de vista de la seguridad operacional, por lo cual, en consecuencia, al cierre de este arduo trabajo, daremos nuestras recomendaciones para dar con la tarea de llenar los vacíos existentes sobre estos aspectos mencionados.

En síntesis, sobre este orden de ideas, ahora en la esfera del quehacer del empresario de la actividad aérea respecto de su relación contractual con el pasajero, como el boleto aéreo, que en sí mismo es un contrato del que derivan obligaciones, y otras situaciones que ante su incumplimiento deben ser tratadas, en lo que respecta a la responsabilidad contractual, en cuyo ámbito se suscitan casos propios a esta actividad, y en los que el operador aéreo se compromete explícita o implícitamente a cumplir con ciertos compromisos, que cuando no los cumple, pues generan un daño y por ende deben ser resarcidos. Por tales razones, ahora dedicaremos, en esta parte del artículo, algunos supuestos de incumplimiento contractual entre empresario aéreo y pasajero, muy comunes en la actividad aeronáutica, pero poco protegidos por muchas legislaciones.

a.1) Retrasos:

La Real Academia de la Lengua Española define el retraso como “la acción y efecto de retrasar, siendo el retrasar el atrasar, diferir o suspender la ejecución de algo”. Así pues, en cuanto al retraso en el transporte aéreo, se señala que “por retraso debe comprenderse aquella situación en la que ocurre una excedencia del plazo pactado entre las partes para salida y llegada, ya que la hora de salida, a su vez repercutirá en el retraso en la llegada al lugar de destino, independientemente de la causa que lo genere”. En efecto, afirmamos que el retraso representa un dilema entre el tiempo en que la empresa operadora del servicio aéreo debió haber transportado a los pasajeros hasta su destino y el tiempo en que realmente se llevó a cabo, provocándose de esta manera un incumplimiento por parte de la línea aérea.

En este sentido, el Convenio de Varsovia-LaHaya, en el numeral 19 de dicho entramado normativo estipula que: “el porteador es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes”. De este modo, el Convenio reafirma la responsabilidad del transportista aéreo por los daños ocasionados en virtud del retraso de los pasajeros, sin asentar un concepto delimitado, ni señalar el lapso que debe transcurrir para estimar que se está de frente al retraso como figura de incumplimiento del contrato. Simplemente, establece el monto de indemnización que podrá reclamar el usuario afectado por un retraso, que conforme a la modificación realizada por el Protocolo de La Haya de 1955, no sobrepasará el monto de doscientos cincuenta francos poincaré.

Como se puede apreciar, en el boleto aéreo, se detalla el día y la hora en que se debe efectuar el abordaje, por lo que el porteador será responsable si los usuarios no se trasladan en los tiempos establecidos en el boleto que emite la misma aerolínea. A fin de no ser responsables de incumplimientos de este tipo, las compañías aéreas casi nunca se obligan a transportar a los pasajeros de un lugar a otro dentro de un tiempo previamente fijado en el contrato per se de transporte aéreo, ya que para ello acuden a lo que se conoce en la práctica como hora estimada de llegada y hora estimada de partida, con el objetivo de supuestamente protegerse con esto de incurrir en responsabilidad por incumplimiento, ya que las horas indicadas son simples aproximaciones y, según ellos, no son parte del contrato. Por tanto, las aerolíneas asociadas con la IATA otorgan, conjuntamente con sus boletos aéreos, las renombradas condiciones Generales de Transporte de IATA, que en su artículo noveno señalan que el transportista se compromete a esforzarse todo lo posible, a fin de transportar al pasajero y equipaje con la debida diligencia dentro de lo razonable.

Ante esta situación, sobra decir que la finalidad de las indemnizaciones ofrecidas por las aerolíneas en sus Contratos de Transporte ante un retraso no es más que la de evadir o disminuir los montos de la responsabilidad estipulados por los Convenios y las leyes. Por este motivo, en este estudio debemos especificar que esta es una práctica que deviene contraria con lo tajantemente estipulado por el Convenio de Varsovia-La Haya, pues como se verá más adelante, las estipulaciones contractuales que disminuyen la responsabilidad del transportista aéreo son absolutamente nulas y devienen en inexistentes.

Por otra parte, hay que dejar bien claro que el usuario, no obstante haber recibido una compensación por parte de la compañía aérea como consecuencia de un retraso, siempre posee el derecho de accionar por la vía judicial para hacer el cobro correspondiente a los daños y perjuicios ocasionados por el retraso.

a.2) Overbooking o sobreventa de boletos.

Tal cual lo establecieran los doctrinarios Tapia Salinas y Mapelli, el overbooking consiste en que la aerolínea se predispone a vender transporte en una aeronave, a un número de personas por encima de la capacidad misma de asientos del avión. Esto se da cuando el número de usuarios con reserva de vuelo confirmada altera en mayoría el número de lugares disponibles en el vuelo. Habitualmente, existen usuarios que reservan un vuelo, y al final no lo utilizan, por motivos diversos, como imprevistos. Las compañías aéreas expresan que estas situaciones les afectan, ya que el avión despegará con asientos vacíos en caso de inasistencia de los usuarios que han reservado, lo que traería como consecuencia, según estas agencias, incidencias económicas para la línea aérea, razón por la cual justifican la práctica del overbooking, a pesar de que desde nuestro punto de vista se exponen a evidentes reclamos de responsabilidad por motivo del posible perjuicio que pudieran causar al pasajero que previamente ha hecho una reserva.

Comúnmente, la aeronave despega con todos los asientos ocupados, pero en ciertos momentos, la cantidad de pasajeros que acuden al aeropuerto para tomar el vuelo suele ser mayor que el número de plazas disponibles, lo cual provoca tensión entre los usuarios y la empresa transportista, puesto que se les niega el embarque a algunos pasajeros, y esto, por supuesto debe ser compensado. Con este tipo de prácticas, se evidencia una falta y un claro incumplimiento en la contratación suscrita entre la aerolínea y el pasajero, ya que, debido a la sobreventa de boletos u overbooking, habrá quienes no quepan, es decir que no tengan asientos en el avión.

En esta perspectiva, debemos apuntalar que no existen disposiciones referentes al overbooking en el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas Relativas al Transporte Aéreo Internacional, conocido como Convenio de Varsovia, ni en el Protocolo de La Haya de 1955, los cuales rigen en República Dominicana. De igual manera, el Convenio de Montreal de 1999 lo omite, incluyendo la propia normativa nacional de República Dominicana, lo cual es criticado por nosotros, estudiosos del Derecho Internacional.

En este sentido, el maestro y doctrinario del Derecho Aeronáutico, Dr. Folchi, señala que “el último convenio en el aspecto aeronáutico no posee previsión respecto del»overbooking » o»exceso de reservas», como causa de incumplimiento de contrato por parte de la aerolínea. Esto es una carencia grave del nuevo texto, a pesar de que tanto en Estados Unidos como en Europa este tema está rigurosamente legislado, con sanciones para las compañías aéreas que lo aplican. No fue comprensible que el grupo de Estados latinoamericanos, no haya mantenido este mismo criterio jurídico en la Conferencia Diplomática, puesto que si esta situación se genera por una aerolínea que no es latinoamericana en un país de la región, esto afecta a nacionales o residentes de dicho país, o sea a los usuarios, ya que solo podrá ser sancionada si la ley nacional del respectivo país tiene alguna disposición al respecto, y en la mayoría de las naciones latinoamericanas no existen normas legales internas al respecto, en tanto que si una empresa latinoamericana comete este incumplimiento en Estados Unidos de América o en Europa, deberá responder de acuerdo con dichas legislaciones, las que, como se dijo, son severas para los operadores aéreos que practican el overbooking.

Por estos motivos, enfatizamos que, si el overbooking hubiese sido señalado en el convenio de Montreal de 1999, visto como factor de incumplimiento contractual por los perjuicios que causa a los pasajeros que se ven expuestos a estos casos, se hubiese avanzado increíblemente en la unificación de la legislación aeronáutica en todo el mundo, lo cual habría sido una gran conquista jurídica, por haber significado una respuesta más justa y equitativa desde la visión de la responsabilidad jurídica y el Derecho Internacional. De este modo, las aerolíneas latinoamericanas han quedado en una posición de vulnerabilidad frente a las norteamericanas, europeas y próximamente taiwanesas, en virtud de que Taiwán está buscando acomodar su legislación interna conforme a este aspecto particular.

a.3) Cancelaciones:

En este escenario, se hace preciso apuntar que la cancelación, dentro del ámbito del Derecho Aéreo, se circunscribe a la no ejecución de un transporte aéreo de pasajeros previsto por la aerolínea en la venta de sus boletos y las reservas realizadas por los usuarios a través de los diferentes medios. Dicha eventualidad provoca malestar en la mayoría de los pasajeros que ante la cancelación del vuelo se ven expuestos a no cumplir con ciertos compromisos de sus vidas cotidianas, derivados del incumplimiento de la línea aérea, tras haber cancelado. La cuestión está en que muchas veces las empresas aéreas incurren en la gravedad de no informar a los pasajeros sobre la cancelación hasta el mismo día que se tenía pautado el vuelo. Ante esto, hay que vociferar que lamentablemente no se refieren a esta situación ni el Convenio de Varsovia-La Haya, ni la Ley General de Aviación Civil Dominicana, cuyo último texto evidencia, en su simple lectura, que está inspirado en el Convenio de Varsovia, el de Chicago, Montreal de 1999 y otras legislaciones.

No obstante, en virtud de la situación que se plantea en el párrafo anterior, tenemos el hecho de que en los Contratos de Transporte de diversos operadores y transportistas aéreos se han planteado soluciones concretas a estas cuestiones, de carácter ipso facto, pudiéndose inmediatamente ofrecer al pasajero víctima de una situación como la cancelación de su vuelo, y quedando esto bajo la discrecionalidad de la línea aérea, la debida compensación, que va desde ofrecimientos de hospedajes en hoteles con el vuelo pautado para otro día, hasta la entrega de sumas de dinero, por el hecho de haber perjudicado a sus clientes con una medida como la cancelación.

De cualquier manera, debemos enfatizar que como sucede en otras situaciones que hemos tratado, por igual, el hecho de que hay un real incumplimiento del contrato de transporte aéreo, en este caso, en lo referente a las cancelaciones por parte de las aerolíneas, pues en esta escena el pasajero víctima de este apartado, podrá dirigirse a reclamar su compensación vía lo civil, presentando una demanda por incumplimiento, o bien, personándose a la Comisión de Protección del Consumidor de su país, sede administrativa, a presentar el reclamo correspondiente. Siempre quedará en manos del pasajero perjudicado reclamar o no por las vías pertinentes sus derechos vulnerados y la justa compensación de los daños ocasionados.

A pesar de todos estos casos señalados, debemos decir que una posible solución temporal a esta situación se encuentra en los seguros, lo cuales, aunque cuando son contratados normalmente, sólo cubren las cuantías mínimas de responsabilidad establecidas obligatoriamente por las normas sobre determinados riesgos intrínsecos a la aviación, quedando excluidos la cobertura en las pólizas de los retrasos, cancelaciones y overbooking. Y, no obstante, las actuales pólizas no lo contemplen así en sus clausulados, por lo cual algunas aseguradoras han empezado a incluirlos, ya que se exige que el seguro cubra precisamente la responsabilidad prevista en el Convenio de Montreal 1999 en su artículo 50, que incluye en buena lid el caso del retraso, del cual podemos inferir como suficiente para presentar ante un juez el derecho de reparo ante la cancelación y la sobreventa.