La resolución  controvertida de la JCE

La raíz que impulsa a esta Resolución marcada con el Numero 042-2020, fechada el día 13 de abril 2020, es sobre el conocido virus COVID- 19, que está causando estragos en el planeta. Ante tal realidad que nos inunda, vemos que es evidente posponer el derecho a sufragio. Vamos a partir que esta decisión únicamente proviene de una deducción, que la pandemia por varios meses no cesaría y la junta tomó esa resolución a los fines de evitar que se propague.

Esta situación es a lo que yo le llamo una real tensión entre derecho y política, que muy pronto estaré escribiéndoles, sobre algunas de ellas que a consecuencias de éstas, nacerán otras colisiones más severas en lo legal.

¿Es legítima esa resolución?

Observación interna de la Ley 15-2019: ¿si esta resolución fue emitida agotando sus debidas diligencias? y ¿si es una atribución del Presidente de la Junta?; ¿cuál artículo de la ley dice que las resoluciones emitidas por el Presidente o Pleno de la JCE., pueden modificar la Constitución.

Comprobamos que agotaron todos los procesos exigidos por la misma Ley Orgánica, el Pleno JCE., firmó y aprobó la Resolución, como hace constar en su parte final del acto de suscripción de firmas.

Concibo que la Junta emana una resolución que sobre pasa sus fronteras y llegando a entrometerse con tema del área Constitucional. La JCE., se basó, en sus artículos 14, 18,20, de la ley 15/19. En lo sucesivo, observamos que no tienen la potestad legal de cambiar una fecha constitucional establecida en la constitución.

El Art. 14 de la Ley 15-19 dispone: La Junta central electoral será responsable de organizar, administrar, supervisar, y arbitrar, conjuntamente con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, el proceso interno para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, ya sea para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular establecidos en ella, bajo las condiciones que se establezcan.

Con esto les muestro que este artículo no otorga poderes para modificar la fecha presidencial.

El art. 18 de la Ley 15/19(Atribuciones del Pleno de la Junta Central), en sus numerales 1-27, no expresan tener potestad para modificar la fecha de la constitución.

Las normas y principios constitucionales necesitan para ser modificadas pasar por el crisol del Congreso, como poder competente, para tomar esa decisión, agotando los tecnicismos requeridos para lograr esa reforma constitucional, como manda esta misma constitución en los artículos 267 y siguientes.

La Constitución del año 2010, trajo preceptos constitucionales que sirven como reguladores del estado a los Órganos Autónomos.

Los Art. 138, 139, de la Constitución 2015, contienen principios de la Administración Pública y Control de Legalidad de la Administración Pública.

El Art. 4 Constitución Dominicana 2015, habla sobre la separación de los poderes, y que nos deja ver notoriamente la intromisión de la JCE en abrogarse funciones que no les son dadas.

De los Deberes Fundamentales, Artículo 75 de la Constitución. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:

1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas;

2) Votar, siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo;

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública

Extraigo de los anteriores artículos, .la subsunción jurídica de la realidad concreta de estos numerales señalados, aquí infieren en una interpretación de un mandato constitucional y sobre la obediencia del principio constitucional de legalidad. El numeral 12 expresa la calidad democrática, ordenando que se cumpla un saneamiento procesal, en las actuaciones de los actos que emerjan de nuestros Órganos Autónomos.

La Constitución en su Artículo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.

La Constitución 2015, en su Artículo 209.- Asambleas electorales. Las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero.

1) Cuando en las elecciones celebradas para elegir al Presidente de la República y al Vicepresidente ninguna de las candidaturas obtenga al menos más de la mitad de los votos válidos emitidos, se efectuará una segunda elección el último domingo del mes de junio del mismo año. En esta última elección sólo participarán las dos candidaturas que hayan alcanzado el mayor número de votos, y se considerará ganadora la candidatura que obtenga el mayor número de los votos válidos emitidos;

2) Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos;

3) En los casos de convocatoria extraordinaria y referendo, las asambleas electorales se reunirán a más tardar setenta días después de la publicación de la ley de convocatoria. No podrán coincidir las elecciones de autoridades con la celebración de referendo.

El artículo 8 de la Constitución Dominicana del año 1963: Serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento, y actos contrarios a la presente Constitución. (Epoca de Luz, creada por el Profesor Juan Bosch) .

El articulo 73 Constitución Dominicana 2015: Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, la acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.

¿En qué base legal se sustenta esta aberración de la Junta de modificar un artículo de la Constitución?. Pues no lo hay, es una intromisión muy lejana a sus límites de atribución.

Vamos a utilizar el método de interpretación Constitucional Sistemática, siendo este el más utilizado en la comunidad jurídica.

Este consiste en mantener una jerarquización entre normas, manteniendo a la Constitución como cúspide, además convive una lógica jurídica, especialidad de ley frente a la general, temporalidad. Las leyes orgánicas deben de mantener le relación armónica y no colidar con los principios escritos en la constitución.

La certeza del derecho se fundamenta en el respeto de la constitución y ese rango no puede ser vulnerado en todo el ordenamiento. El único Órgano supremo para hacer estas interpretaciones via sentencia es el Tribunal Constitucional y en este caso, también estaría violando, el órgano facultativo, que es la Asamblea Revisora, por ser el competente, más idóneo en su naturaleza. En caso hipotético que el TC., fuere apoderado sin duda alguna que esta resolución culminaría nula.

Artículo 74.- Principios de reglamentación e interpretación. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los principios siguientes:

1) No tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza;

2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad;

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado;

4) Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.

Aunque estemos en un Estado de Excepción, surge la Obligatoriedad de realizar una Reforma Constitucional: Si nace la intención de quitar esta situación de vulnerabilidad, hay tiempo suficiente para evitar otras situaciones legales, que de seguro entrarían al debate público sobre su constitucionalidad.

Como este congreso lo hizo en el 2016, logrando una reforma y como quería hacerlo en el 2019, con celeridad y la buena intención de aprovechar el tiempo, como lo faculta el art. 89 de la constitución. En combinación con el art. 13 de la Ley 21/18 (Regulación de los Estados de Excepción): No interrupción del funcionamiento, de los poderes constitucionales. Las elecciones presidenciales no entran en la facultad de remoción, mucho más cuando dos poderes como legislativo y ejecutivo, van a las urnas, las reglas constitucionales no deben ser obviadas, por lo tanto, es prudente convocar al Congreso.

La Asamblea revisora es la figura que tiene potestad para lograr un cambio a las fechas electorales dispuestas por nuestra constitución.

Para el presente y futuro, jamás una ley puede contravenir disposiciones constitucionales, y muchos menos crear actos administrativos que subviertan el equilibrio de la democracia. La república quedara varada en una status de ilegalidad constitucional. Trayendo un mensaje distorsionado, puesto que hay cosas que se pueden obviar, dando irradiación a que si se presentan otras situaciones similares, se repetirían las vulneraciones constitucionales.

Lo más aconsejable para mantener el respeto a la Constitución, a la solemnidad, al orden constitucional, es conseguir modificar el art. 208 de la constitución de manera urgente y seguir el Estado de Excepción, para preservar vidas. Para que así, el Estado Constitucional Democrático de Derecho, mantenga su curso de manera legítima.

Por Cesar Alexander Noboa Valenzuela

