La “resiliencia política” de Doña Margarita

Tras la escogencia de 11 precandidatos a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el pasado sábado 10, este martes 13 asistimos a un escrito de Doña Margarita Cedeño en el que se refiriere a la “resiliencia política” definiéndola, a modo de advertencia, como “la capacidad de resistir, pero a la vez sobreponerse a los contratiempos y salir fortalecido por estos”.

En otras palabras, y respecto a sus aspiraciones políticas de cara al proceso de marras, ella advierte en el artículo de referencia su visión positiva sobre los obstáculos que han truncado tales aspiraciones suyas; pero que no por ello la hacen desistir a las mismas, sino más bien perseverar dada la realidad de su hoja de vida, su rol de estadista y, sobre todo, la simpatía que le profesa el pueblo dominicano.

¿Cuáles han sido esos obstáculos que impidieron su inclusión?… En el escrito ella no pasa de la insinuación… Mas, trascienden a la luz pública las cuartillas y los comentarios que por doquiera se hacen al respecto. De nuestra parte, somos de la opinión de que ella se debe mantener en el centro del huracán que se avecina, por cuanto ha de mantenerse como el eslabón esencial para la cadena de la unidad peledeísta.

Manteniéndose de ese modo, equidistante a los avatares danilistas y leonelistas circundantes, Doña Margarita se mantiene como pieza clave en pos de los acuerdos que pudieran ser imprescindibles entre Danilo y Leonel… Ingenua posición la nuestra, quizá, pero perseverante al fin. Lo incómodo que pudiera suceder a la suerte electoral del PLD es que ella, en actitud de disgusto, decidiere aceptar la nominación por otra organización política…

De manera que la cúpula peledeísta no ha de pasar por alto la reciente reacción de Doña Margarita cuando concluye, respecto de la resiliencia, subrayando lo siguiente: “La política de este siglo mide el éxito de los políticos, no por sus triunfos ni por las encuestas, sino por su capacidad de adaptarse al cambio. Ahora que se abre el debate sobre nuestro futuro político como país, no haría mal incorporar una dosis de resiliencia, porque el mundo nos rompe a todos, escribió Hemingway, “más después, muchos se vuelven fuertes en los lugares rotos”.”

Por Ramón Nina T.

