(VIDEO) La República Dominicana suma 235 muertos y 4,964 contagiados por coronavirus

República Dominicana registra 4,964 casos confirmados de coronavirus, mientras que 235 personas han fallecido por la enfermedad, indicó el Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), este lunes. El titular de la institución, Rafael Sánchez Cárdenas, manifestó en rueda de prensa virtual que en 24 horas se han registrado 284 casos y nueve fallecimientos nuevos por el COVID-19. #CoronavirusEnRD #elnuevodiariord