La República Dominicana está por encima de todo. El circo y la politiquería para después…

“Marca País” es un proyecto con la intención de incentivar y promover la imagen de la República Dominicana, lo que tiene para brindar al mundo y lo que somos en esencia los dominicanos: gente buena, amigable, acogedora y trabajadora en la mayoría de los casos. Siempre he dicho y no me cansaré de repetirlo, somos un rincón paradisíaco en el que cualquiera se siente bien cuando lo visita.

Imposible no referirme a este tema que los propios dominicanos hemos echado por el suelo. Primero: “Marca País” es un proyecto del pasado gobierno y que la presente gestión con responsabilidad y con la disposición de continuar las políticas que convienen al país, lo presentó al mundo hace pocos días; pues ahora se dice que se le plagió el logo a un ruso. Por otra parte el gobierno anterior afirma que ese no era el logo original del proyecto.

En fin, los políticos enfrascados en sus dimes y diretes, pero lo más triste es que fueron los propios dominicanos que colaboraron para empañar la imagen de su país, enviando mensajes a un ruso que hasta hace unos días nadie lo conocía aquí. Con esto no estamos dañando al presente gobierno, estamos dañando la imagen de la “Marca País”.

“Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones”. Juan Pablo Duarte.

Por: Pedro René Almonte Mejía