“La República apagada”

La debacle en el servicio eléctrico de la República Dominicana, parece no tener solución para las presentes autoridades, y lo más penoso es que como en casi todos los problemas que tiene nuestro país, no han resuelto nada y las dificultades que heredaron no han hecho más que multiplicarse.

Los “apagones” están de vuelta, y luego de 3 años administrando el Estado ya no se puede culpar a los gobiernos anteriores. El sector eléctrico pasa por su peor momento. Ahora el subsidio eléctrico es mayor que nunca, la inversión es nula, el gasto corriente es mucho mayor y la nómina ha aumentado en más de un 50% (luego de haber dicho que la reducirían en 200%)

El castigo que estamos recibiendo los dominicanos con los “apagones”, ya empieza a firmar el divorcio del pueblo con el presidente Luis Abinader. El mal servicio eléctrico pasó de ser un grito desesperado en los barrios, pueblos y residenciales del país, a ser un tema que hasta la propia vicepresidenta Raquel Peña afirma: ¡Sí hay apagones! , pero en lo que se desdice el propio gobierno es en las razones de dichos apagones, por ejemplo: la razón es el calor, la razón son las perdidas, etc. cada integrante del sector dice su propia verdad, pero lo que la gente se pregunta es: ¿por qué en el gobierno de Danilo no habían apagones y ahora sí? Esa es una pregunta que no se sabe responder y que en mayo de 2024 la gente responderá.

“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela”. Antonio Machado

Por Pedro René Almonte M.

