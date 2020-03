La repercusión de la testarudez

El presidente Danilo Medina en su alocución del 27 de febrero delante de cientos de simpatizantes suyos en el Congreso Nacional -precisamente poco después de que más de 100 legisladores de la oposición abandonaron los asientos del hemiciclo permitiéndoles así la entrada a la misma cantidad de personas que posiblemente no tenían invitación previa para entrar al Congreso, pero que ya tenían orejeada el abandono de la oposición, aprovecharon y se colaron-.

El Presidente en su último discurso, y de más de 2 horas de duración, confesó haberse sentido en ocasiones frustrado a lo largo de casi 8 años del ejercicio de gobierno. Pero lo extraño no fue la revelación humana y sentimental de un Presidente «bueno» sino que el no dijo claramente que cosa o cuales hechos han producido tan desafortunadas frustraciones creando así una nube de testigos y de incrédulos a lo largo de su caminar al frente de las riendas del Estado que vigila a niveles sin precedentes toda la magnanimidad de su obra incluyendo el infortunio que posiblemente de no revelar los nombres (…) de los maliciosos arruinarían de por vida toda su obra.

Sin temor a errar en el contenido de este artículo le digo: de usted terminar su gestión de gobierno ¨sordo y mudo¨ y sin dar una contundente señal al pueblo y a los países democráticos de decirles por lo menos dos cosas, que por fatigosa que sean, son más pequeñas y simples que las visitas sorpresas que emprende cada domingo: primero, penalizar los verdaderos culpables del caso Odebrecht, y segundo: entregar al pueblo las cabezas los saboteadores de las elecciones municipales del 16 de febrero de este año.

En consecuencia, no despejar esta incógnita y resolver el meollo de la ecuación de dos «nimiedades» su gigantesca obra de gobierno entiéndase: el milagro económico consistente el crecimiento de mayor impacto en la región de América Latina. Los servicios de 9.1.1. La seguridad en las autovías y carreteras. Las tandas extendidas, del Teleférico y la extensión del Metro. El impacto positivo en el turismo, entre otras cosas, nadie que tenga un dedo de frente de razón le dará la importancia que merece su Gestión; por lo tanto Señor Presidente hay una sola cosa evidente: de seguir solapando la verdad, el único elemento constante en la ecuación de su gobierno es la exasperación al no ser capaz de entregar a la Justicia a los malhechores y que aflore la verdad y se mantenga sobre una investigación razonable, decente, seria y profunda con la objetividad de señalar a los verdaderos culpables de hechos excesivamente repugnantes y terroríficos.

Por demás tristemente señor Presidente, el final de usted y sus ocho años de gobierno no es una cuestión sobre la que se pueda especular. Pero de no revelar los nombres […] de los maliciosos, falta de escrúpulos y traidores a la Patria y entregarlos a la justicia usted pasará a ser el único Jefe de Estado en la historia de la República Dominicana que haciéndolo bien con cifras favorables para la nación la repercusión de su enorme testarudez podría convertirse en la más profunda y pesadumbre decepción del pueblo dominicano echando por tierra todo su legado: persona, marca y leyenda.

