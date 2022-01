La rehabilitación de Joe Harris va más lenta de lo esperado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La recuperación de Joe Harris no va tan bien como preveían los Nets. El alero, quien a finales de noviembre pasó por el quirófano para reparar una lesión en el tobillo izquierdo, aún no ha sido autorizado para regresar a los entrenamientos sin restricciones y, según confirma Steve Nash, los plazos iniciales para su vuelta no van a cumplirse.

«Sí, creo que su recuperación está siendo más complicada de lo que pensábamos. Pero si sabemos algo sobre Joe es que hará todo lo posible para regresar tan pronto como pueda», expresa el head coach de Brooklyn.

En un principio la franquicia neoyorquina y el jugador optaron por ser conservadores. En vez de acudir a la cirugía, Harris estuvo sin jugar seis partidos para comprobar si el problema mejoraba. No fue así y finalmente hubo que intervenir la articulación. En ese momento se dio un plazo de 1-2 meses para volver. En estos momentos ha transcurrido mes y medio y aún parece lejos de retornar.

Mientras se recuperaba, a mediados de noviembre surgió el rumor de un posible traspaso. La información fue transmitida por The Bleacher Report, pero hasta el momento ha tenido poco recorrido. A Harris le restan este año y dos más de contrato por un total de 56 millones de dólares.

