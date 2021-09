La Reforma Fiscal Tributaria no puede esperar más

Estamos conscientes de que una reforma fiscal o tributaria significaría el tener que procurar más dinero, pero este necesario instrumento para la gobernabilidad no debería esperar que termine este año sin que se defina e inicie su implementación, aunque sea a modo de ensayo; sobre todo que ya han pasado casi 10 años de la aprobación de la ley de estrategia nacional de desarrollo, la cual fue aprobada en el año 2012, y se previó a más tardar en el 2015, realizar ese pacto fiscal.

Sabemos que esta figura esencial para el desarrollo fue archivada y solo cuando hay cambio de gobierno lo desempolvan tímidamente, por lo que la nueva reforma tributaria tendrá que ser enfrentada con mucha valentía y ver en qué medida afectaría a estos tres sectores:

1- Los más ricos

2- La clase media

3- Los más necesitados.

Antes de adentrarnos en el desarrollo del tema, debemos explicar el porqué y cómo hacerlo.

Entendiendo que todos debemos apoyar a las autoridades, sin esperar más que el beneficio para todo el país.

En el desarrollo de mis actividades privadas y públicas, puedo decir que en lo personal solo he compartido en dos ocasiones con el presidente Luis Abinader, ambas ocasiones las tengo grabadas en mi mente; la primera fue en una actividad política en la ciudad de San Cristóbal, en un mitin de cierre de campaña del entonces candidato a síndico de esa ciudad por el otrora glorioso PRD, en mayo del 2010, y la segunda ocasión, en diciembre del 2012, atendiendo a una cita de negocios solicitada por mi persona y fue celebrada en su oficina privada.

Ambos encuentros coordinados por su asistente, quien es una apreciada amiga, una gran profesional y de mucha confianza del señor Presidente.

Es decir que, en términos personales, el Presidente Abinader y mi persona, tanto el uno para el otro, somos casi dos desconocidos. No obstante, en ambas ocasiones me dejó gratamente impresionado y posteriormente, dando seguimiento a su trayectoria, a su crecimiento político y estilo de gobernar, entiendo que debemos contribuir con los aportes que, según nuestros criterios, podrían funcionar y contribuir de esa manera con el país.

Sabemos que en materia política y económica no hay milagros ni magias, solo hay realidades. Y es por esto que vamos a continuar con un análisis económico que realizamos hace ya casi 40 años.

Estamos hablando de una época en que un galón de gasolina costaba menos de RD$4.00 y un vehículo bueno costaba entre RD$15,000.00 y RD$50,000.00. Para un mejor entendimiento les transcribo solo la parte de las sugerencias que le envié al FMI en el año 1984 (ver carta completa a solicitud por correo).

Para que tengan una idea de las distorsiones que han sufrido los beneficios de las exoneraciones les ofrezco estas pinceladas:

1-) Las exoneraciones se otorgan por un período determinado con el objetivo de beneficiar y promover un determinado sector y por tanto deben de ser otorgadas por un período razonable de tiempo.

Los ejemplos del sector turístico y el de las zonas francas fueron excelentes y ya cumplieron sus cometidos y ha llegado el momento de devolver al país parte de lo que se han podido beneficiar.

2-) La ley especial de frontera recién renovada, es un típico ejemplo de ineficiencia en cuanto a la generación de empleos, que fue uno de sus principales objetivos; en su más de 20 años de vigencia solo han generado unos 10,000 empleos, lo cual no se corresponde con el sacrificio del Estado, ya que éste ha dejado de percibir impuestos, y así sucesivamente. Si se mide el cumplimiento de las llamadas zonas francas, versus generación de empleos, se podrá llegar a la conclusión de que tampoco han cumplido con los objetivos por el cual fueron creadas, generación de empleos.

3-) Otro efecto nocivo al Estado ha sido el pírrico aporte que ha realizado el sector minero en beneficio del Estado y para muestra vamos a informarle el aporte que una de la más importante minería realizó en el pasado año fiscal que fue de apenas un 2% del PIB. Si lo medimos versus los daños ecológicos que han provocado, esto debe ser revisado, aparte de que también son beneficiados con los mal llamados gastos tributarios.

En referencia al análisis señalado anteriormente, en el mismo nos referíamos al daño que ocasionaban el otorgamiento de las exoneraciones, entre otros aspectos importantes, de interés para la nación, reflexión esta que en aquel momento me pareció interesante hacerla del conocimiento, mediante carta al director del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Sr. Jacques De Larosiere, el 29 de agosto del 1984. El 23 de octubre del mismo año recibí acuse de recibo sobre dicha carta, de parte del Sr. Azizli F. Mohamed, director del departamento de relaciones exteriores.

La base de sustentación del referido trabajo que ahora quiero compartir con ustedes, en el entendido de que podría ser una referencia importante y enriquecedora para las labores que desarrollarán los que participarían en la próxima reforma fiscal es la siguiente:

1) Carta de intención al FMI, publicada en el Listín Diario ,21 de julio del 1984.

2) Folleto publicado por el FMI y publicación del artículo “¿Impone el Fondo la austeridad económica? Listín diario del 23 de agosto del 1984.

3) Editoriales del Listín Diario de la época, donde se refería al FMI y sugerencias al gobierno de turno.

4) Polémica entre funcionarios del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco y del ex presidente Joaquín Balaguer, con el tema de las exoneraciones y quienes le dieron un uso más perverso, entre otros aspectos.

Aun en el tiempo, casi 40 años, considero que muchas de las razones que motivaron esos trabajos persisten, más aun, cuando parecería que estamos colocados en la antesala de una posible negociación con un organismo crediticio internacional (como ya lo anuncio el gobierno en su último informe y publicado en todos los medios de prensa y la inminente reforma tributaria.

Retomando el objetivo esencial del presente trabajo, que se refiere al análisis del presupuesto en vigencia para el presente año, vamos a iniciar con un ejemplo de nuestra propia realidad y presentemos aquí el presupuesto 2021 y su composición.

Total aproximado RD$1,250.0 (billón).

Ingresos del Fisco:

1- Percibidos 750.0

2- No percibidos 210.0

3- Financiamientos 290.0

El porqué y cómo hacerlo:

Para sustentar este trabajo, he dedicado un precioso tiempo en tomar notas de todas las opiniones que han salido en los medios de comunicación y debates, paneles de grandes sabios y expertos de la economía dominicana, diversas opiniones de organismos internacionales, observatorios de políticas públicas, de universidades, de líderes políticos y hasta trabajos muy calificados de pasados presidentes, funcionarios del actual gobierno, pasados gobernadores del Banco Central y de otras instituciones fiscales y financieras; hasta de las últimas recomendaciones del FMI recientemente publicadas, cortadas al 30-06-2021, y que recomienda ampliar el universo de la base impositiva y limitar las exenciones, no sin antes señalar que las recaudaciones fiscales al 2021 están rezagadas en relación a la región.

Por su importancia, quizás sería importante resumir algunas observaciones y sugerencias vertidas en diferentes medios:

1) Republica Dominicana en el Caribe y Latinoamérica, con la menor presión fiscal, 13.5% del PIB, superando solo a Guatemala en este aspecto negativo para la recaudación.

2) En el pasado año 2020, República Dominicana fue el país de América Latina con el mayor crecimiento de su deuda, al pasar de un 40% a un 56% del PIB, según informe de la CEPAL.

3) Varios países en fila con reformas fiscales, ej.: Colombia, para no repetir lo que ellos hicieron:

● Aplicar 10% ingresos personales equivalente hasta RD$21,000.00;

● Elevar el ITBIS a los productos básicos;

● Pagos a profesiones independientes, etc.

4) Organismos internacionales ponderan que muchas personas de la clase mas poderosa ( ricos ) están dispuesto a pagar más impuestos para paliar los efectos sociales de las crisis.

5) El FMI, Banco Mundial y la ONU, estimulan a los más ricos a pagar más impuestos y tanto uno como el otro, permanentemente hacen mención en sus observaciones al efecto negativo de los llamados gastos tributarios.

Es aquí donde queremos poner todo nuestro énfasis en demostrar a los actores del equipo económico del gobierno y sobre todo al equipo operativo por qué decimos esto: Porque este es un tema muy espinoso. Por el que cancelan funcionarios, y cierran empresas, y hasta pudieran atentar contra la vida de seres humanos. Tocan en esencia a personas y sectores muy poderosos que tienen más de 40 años disfrutando de unos incentivos y privilegios que quizás solo benefician a el 5% de los dominicanos.

Explicamos:

Los gastos tributarios:

1) Se definen como aquellos ingresos que el Estado nunca recibe, por efectos de todas las exenciones y exoneraciones que facilita el Estado.

2) Son definidos por la DGII, como la cantidad de ingresos perdidos en un escenario por impuestos.

Origen:

Este término o concepto económico se originó en EE.UU., en 1967, por Stanley Surney, asistente del tesoro de los EE.UU.

El efecto de esta variable en los últimos años se sitúa en más de un 6% del PIB, lo cual casi iguala el monto de financiamientos requeridos para equilibrar los ingresos faltantes en el presupuesto.

3) Las exoneraciones y exenciones impositivas fueron instrumentos de desarrollo que se crearon en la década de los 70´s, y realmente tuvieron sus efectos, fueron un gran aporte al desarrollo de la Rep. Dominicana, principalmente en los renglones de:

● Combustibles

● Turismo

● Zona franca

● Transporte

● Foresta

● Minerías

● Impositivos (ITBIS, aranceles e impuestos);

● Bancos de Desarrollo, Hipotecarios y el Sistema de Ahorros y Préstamos para las Viviendas, entre otros.

Todos esos instrumentos de desarrollo cumplieron su propósito para el cual fueron creados, ya hace mucho tiempo. Sin embargo, con una distorsión total de los propósitos originales, algunos sectores o grupos empresariales, han seguido disfrutando de aquellos privilegios, que como señalamos anteriormente, ya cumplieron su cometido.

4) Los sectores más favorecidos por estas exenciones son:

● Los combustibles

● Ventas de alimentos y medicinas

● Transporte y organizaciones sindicales-empresariales

● Minerías

Identificados los factores que intervienen en el proceso generador de recursos, volvemos a los tres pilares que deben soportar los efectos de los ajustes en el presupuesto para cubrir los gastos e inversiones proyectados por el gobierno y como afectan:

1) Los más ricos

2) La clase media

3) Los más necesitados.

Existe la falsa creencia de que la clase baja no paga impuestos y la verdad es que la clase media y los más pobres son afectados muy desproporcionalmente en las cargas impositivas, sin dejar de entender que los más ricos son afectados desproporcionalmente, porque solo pagan los que están organizados en empresas o profesionales independientes. Naturalmente que el universo de los que pagan hay que ampliarlo y el privilegio de unos pocos hay que distribuirlo para todos.

Y aquí volvemos al cómo hacerlo:

Para ello se necesita que el mandatario rompa con esa tradición de que los grupos económicos incidan en los ajustes que se deben de hacer con una verdadera reforma tributaria y fiscal o como se le quiera llamar y para ello volvemos a retrotraer la composición del actual presupuesto:

Total presupuestado, aproximado RD$1,250.0 (billón).

Ingresos proyectados:

1- Percibidos 750.0

2- No percibidos (G.T.) 210.0

3- Financiamientos 290.0

Esto no es un ejercicio de mucha técnica de la economía, más bien un ejercicio contable o de simple matemática.

El gobierno necesita por lo menos 200 mil millones de recursos adicionales y si elimina el 100% de los gastos tributarios, ya está resuelto, así de fácil. Esto independientemente de ir ampliando el universo de los que pagan y la disminución de gastos innecesarios, ya anunciados por la administración del presidente Abinader.

El gobierno tiene técnicos sumamente calificados para iniciar este ensayo paulatinamente, el cual podría iniciarse de inmediato, y comenzar con los combustibles y el ITBIS, para que los beneficios lleguen al consumidor, ya ustedes tienen la experiencia con las tarjetas de ayuda.

Los técnicos buscarían que los usuarios disfruten en un 100% de los beneficios que hoy se quedan casi en un 40% en los agentes de retención del impuesto.

CONCLUSIONES:

Estamos en presencia de un país rico pobremente administrado, y en realidad lo que se necesita es un gobernante serio y mucha voluntad, sensible, y con suficiente carácter para romper con los esquemas del pasado y poner la casa en orden.

Ha llegado la hora de que los que más tienen, entiendan que no pueden seguir acumulando tantas riquezas a costa de seguir con los mismos privilegios que heredaron por esfuerzo propio o por sus antepasados, que sobrevivieron la férrea dictadura.

No hay que salir de cacería a perseguir donde están esos bienes y quiénes los han obtenido y en qué forma (eso se le deja a la justicia restaurativa que tendrá que llegar algún día).

Lo que hay que hacer es parar la hemorragia de nuestro déficit fiscal, soportado durante los últimos 30 años con financiamientos irresponsables para poder cuadrar el déficit presupuestario años tras años.

Mientras, las arcas de los más poderosos se llenan todos los años a base de los subsidios y privilegios que solo disfrutan un reducido grupo.

Los tecnócratas y representantes del poder empresarial dirán que estamos locos. Si ya no hay caña, café, ni cacao, solo nos queda el turismo, las zonas francas, la minería y la inversión extranjera.

Hágase un ejercicio costos-beneficios de los recursos recibidos por los sectores que se benefician de los llamados gastos tributarios, asumiendo que el Estado reciba lo que le corresponde de esos ingresos no recibidos.

Y los resultados serán:

1) Un presupuesto equilibrado

2) Cada dominicano podrá disfrutar de un trabajo honrado para el sustento de su familia

3) Los menos privilegiados podrán disfrutar de un subsidio focalizado a través de las tarjetas de ayuda económica como lo están haciendo con Senasa; o lo que se puso en práctica en la pasada navidad con las ayudas a través de los programas de asistencia.

Sin más preámbulos:

Vamos a dividir los sectores más privilegiados por su crecimiento económico en los últimos 30 años, éstos se agrupan más o menos en tres grandes grupos:

1) Los grandes empresarios (la élite con la que todos los gobiernos tienen que contar para ganar y poder gobernar)

2) Los empresarios del transporte.

3) Los empresarios de bancas de apuestas y juegos de azar.

Si analizamos estos 3 grupos, en el primero hay una mezcla de todos los calibres y están los grandes profesionales con maestrías, sonoros nombres, poderosos e intelectuales.

En el segundo y tercer grupo, por igual poderosos, es muy difícil encontrar algunos con estudios universitarios. Son hombres y mujeres forjados a puro pulmón y grandes sacrificios, a sangre y fuego. Se han organizado y hoy son grandes empresarios que se han insertado en las organizaciones políticas y muchos forman parte de nuestro congreso y gobiernos municipales.

Pero lo asombroso es que estos dos grupos le han dado una lección a la élite del grupo uno, que debería llamarlos a reflexión y por lo menos imitar lo que han hecho los empresarios de menor jerarquía, para solo citar algunos ejemplos.

Me voy a referir a los aglomerados en Fenatrado y Conatra, y esto pueden buscarlo en los medios de prensa del mes de febrero del año en curso, donde ambos líderes por separado les han hecho un llamado al gobierno para que le elimine los subsidios y las exoneraciones, (que han sido parte de su desarrollo), a cambio de eliminar de una vez y por toda, los privilegios a todas las empresas que disfrutan los mismos sin ningún beneficio para el país.

Son tan sinceros que le ofrecen al gobierno un listado con todas esas empresas con la cantidad de galones y las cuantifican en más de 40,000 millones de pesos, que dejan de ingresar al Estado Dominicano vía gastos tributarios, que serían recursos suficientes para mejorar el transporte y abaratar el costo de los pasajes.

Los empresarios del área de las bancas de apuestas y juegos de azar, antes y luego del escándalo del 13 en la Lotería Nacional, abogan porque se organicen sus negocios y eliminen las bancas ilegales y que se renegocie el pago de sus impuestos.

¿Díganme qué han propuesto los del grupo de la élite que no sea más beneficios para sus asociados? Con cero sacrificio y acaparando todos los recursos aportados por el Banco Central para paliar la crisis sanitaria y la pandemia del Covid-19 que azota el mundo.

Señor Presidente, ponga sus técnicos a dar la milla extra, no aquellos que le recomiendan los sectores interesados, sino los de su plena y absoluta confianza. Usted es un economista que entiende perfectamente la materia y de lo que significa la relación costo/beneficios.

Con los ajustes aquí propuestos y un aumento del universo de los contribuyentes, podrá bajar la tasa impositiva a un nivel de un 10% a 15%, al término de su primer período, al igual que el Itbis.

Hagamos “la prueba del fondito”

Hay que recordar que países como Grecia y Puerto Rico, se fueron a la quiebra producto de la aplicación de políticas del “dao”, la de los gastos mayores que los ingresos y la política de los financiamientos se agotaron.

Este país solo saldrá adelante si todos ponemos nuestro granito de arena, si aquellos más privilegiados dan de su parte justa en hacer esto posible y todos en una sola voz contribuimos con el país que el Señor Presidente tanto ha hecho su compromiso.

Adelante, Presidente, usted tiene luz verde y cuenta con todos nosotros los dominicanos que soñamos con ese país incluyente y prospero.

José De Pool Dominici

