La reflexión de Farruko: «Así de sucio me sentía por dentro, pero ustedes me veían bien ‘acicalao’ por fuera»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante puertorriqueño Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, admitió que aunque sus seguidores siempre lo veían vestido con marcas y joyas, tener vehículos de alta gama, entre otras cosas de valor, en realidad se sentía sucio, vacío y desorientado.

El interprete de “La Perla”, ha dado un cambio a su vida, dejando atrás las letras tóxicas en sus canciones, admitiendo que las mismas contaminaban las mentes de sus seguidores y en la actualidad se ha dedicado a predicar la palabra de Dios en medio de sus temas.

«Así de sucio me sentía por dentro, pero ustedes me veían bien ‘acicalao’ por fuera, porque solo vemos lo que nuestros ojos físicamente nos permiten ver, el día que conoces como veía Jesús a través del amor, comienzas a desarrollar compasión y empatía por los demás”, dijo en forma de reflexión con una foto donde se ve como un mendigo, simulando como este se veía en realidad.

A esto añadió, “Aprendes a ver lo que no todos pueden ver. ¿De qué te vale verte bien ‘acicalao’ solo para que digan que la tienes prendía, si por dentro estás, así como yo en esta foto?».

«Dios los bendiga, recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida, su misericordia es infinita y en esta vida no se puede complacer a to’ el mundo», bendijo el mismo dentro de su texto.

Pero Farruko finalizó con un cuestionamiento, que muchos de sus seguidores aplaudieron, «¿Si me vieras así por ahí, me pedirías una foto?, ¿me dirías leyenda? Es más, creo que ni me reconocerías y dirías este es otro borracho, otro adicto más».

