La reelección está en éste país en todas partes, hasta en las Juntas de vecinos, en clubes y academias, sin dejar de lado las Cámaras legislativas y los ayuntamientos, todo el que ocupa una posición quiere permanecer en ella indefinidamente, esa es la realidad.

Ahora bien, reelección que todos ven como mala, como creadora y creadora de la corrupción es la que atañe al poder ejecutivo, simplemente porque los que aspiran al cargo no pueden darse el lujo de esperar unos y otros los de soportar que no sea su persona la elegida para permanecer en el cargo.

Históricamente han sido pocos los que no han aspirado a permanecer más de un período en el ejercicio del poder, y algunos sencillamente no han podido, no porque no han acariciado la idea.

Negar el derecho que le asiste a un ciudadano de elegir y ser elegido con una reforma constitucional es convertir la ley de leyes en el dador y negador de derechos en un mismo enunciado de deberes y derechos.

Sería interesante que el país se abocara a legislar sobre la reelección de todos, partiendo de que nadie que ocupe una posición puede permanecer en la misma por más de dos períodos consecutivos, así estaríamos siendo justos lo primero si queremos ser felices como dijo el más grande Dominicano nacido y por nacer, Juan Pablo Duarte.

Pero igual sería recomendable que se convocara a un plebiscito para determinar la suerte de la reelección y la del actual presidente de la República Danilo Medina que está siendo objeto de acusaciones de querer optar por un nuevo mandato de parte de la oposición obsesionada con esa posibilidad, y una parte importante del país que se lo pide a gritos.

Por otro lado se buscarán millones de firmas para pedir la reelección de el expresidente Leonel Fernández solo que la misma será desde fuera del poder, igual que la de Hipólito Mejía, esas reelecciones son buenas y no generan corrupción, algo que estaría por verse por aquello de los compromisos de campaña.

Pero algo hay que hacer, porque la verdad es que o jugamos todos desde fuera y desde dentro, o rompemos las barajas, así no se es justo, y una gran parte del país es infeliz porque le están negando derechos sin ser consultada.

