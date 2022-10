La recuperación de Jaren Jackson Jr. va por buen camino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MEMPHIS.- Los Memphis Grizzlies contarán con la ausencia por lesión de Jaren Jackson Jr. durante los primeros compases de la temporada 2022-23. El interior fue operado a finales del pasado mes de junio de su pie derecho para solucionar una fractura producida por el estrés, un procedimiento que devolvió un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis meses.

Jackson Jr. no ha experimentado ningún contratiempo en su rehabilitación y ha progresado desde que comenzó el ‘training camp’ a finales del mes de septiembre. «Está empezando a hacer un poco más en la cancha», afirmó el entrenador jefe de los Grizzlies, Taylor Jenkins, según el medio The Memphis Commercial Appeal. «Todavía no hace ejercicios de contacto. Carreras a cancha completa, ejercicios individuales… no solo en estático, sino también dinámicos. Supone un paso en la dirección correcta en comparación con cómo empezó el campamento.»

El técnico añadió que esperan tener una nueva actualización sobre el estado de salud de Jackson Jr. alrededor del comienzo de la temporada regular. Los Grizzlies debutarán el 19 de octubre en casa ante los New York Knicks.

