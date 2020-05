La reapertura de la economía en tiempo de coronavirus

La reapertura de la economía y el cambio del actual toque de queda en horario de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. a un nuevo periodo de tiempo de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., se hace imprescindible y necesario.

La población está enfermando más de los trastornos mentales que de coronavirus, ya que el estado de hacinamiento que se vive en los barrios pobres del gran Santo Domingo y del interior del país, es una penosa realidad.

Las calamitosa condiciones en que viven muchos hermanas y hermanos humildes de este país, no podemos seguir ignorandolas.

El anuncio del Presidente de la Federación de Comerciantes, Ing. Ivan García de que los comerciantes abrirán sus negocios en semana, traerá graves problemas a la nación, porque las autoridades actuarán de forma represiva.

El gobierno no puede seguir obviando que las mismas condiciones en que operan los grandes supermercados, pueden hacerlo también los miembros de dicha federación, cumpliendo con esos mismos protocolos impuestos por la OMS: Distanciamiento social, el uso de mascarillas y guantes.

Así pueden hacer que operen los colmados, tiendas de repuestos, de enseres del hogar, ropas para la familia, ferreterias, talleres en el más amplio sentido, peluquerías, salones de belleza, barberias y el importantísimo sector de la construcción, para ir reactivando la economía.

Por amor a Dios no podemos seguir alimentando dueños de grandes cadenas de supermercados y ferreterías, asfixiando con el cierre a los pequeños comerciantes y negocios.

Lo cierto es que no se vislumbran señales que nos indiquen que el control de la pandemia esta en manos de nuestras autoridades, mientras no tengamos un número de pruebas mayor, lo que necesariamente conlleva a subestimar la cifra real de infectados con el virus.

Los cuestionamientos de transparencia de las compras de materiales para combatir el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, es otro problema que merma las acciones para controlar la situación.

El cambio de poner al Dr. Amado Alejandro Báez, Director Ejecutivo del Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria, para aclarar la importancia de la necesidad de prorrogar el Estado de Emergencia, porque la enfermedad está muy lejos de aplanar la curva de contagio, lo que demuestra una variacion en el marketing político gubernamental; en tal sentido la variacion de la estrategia es buena, porque poner a dirigirse a la nación al reputado y experto galeno y no a un político, que lo que hace es presentarse desde un pódium del palacio nacional con mucha prepotencia y con tono amenazante a los ciudadanos; amén de que a los políticos casi nadie les cree.

La enfermedad del COVID-19, vino para quedarse hasta que no se tenga una vacuna para combatirla; por lo tanto, no se debe continuar sometiendo a este país, a una muerte ignominiosa.

El famoso economista estadounidense de origen judio de la escuela neokeynesiana Paul Anthony Samuelson, decia que la inflación es la malaria de la economía mundial, y conociendo que la malaria es un flagelo, al que hay que enfrentar, pero que hay que tener mucho cuidado que al combatir este flagelo la cura, no sea peor que la enfermedad.

De aquí se desprende que hay que enfrentar el COVID-19, pero sin que este enfrentamiento, nos lleve con estos cierre de los sectores productivos y del 51% de los empleos informales, a la meta de vencer la pandemia, con todo el cuerpo, pero sin cabeza.

El destacado economista Jhon Maynard Keynes, en su famoso libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en 1936, donde analizó la crisis de la Gran Depresión del año 1929, estaba basado al estímulo de la economía en tiempo de crisis, donde plasmó que los mercados autoregulados no conducen a buenos resultados y que el Estado en tiempo de crisis tiene que desempeñar un papel de creación de políticas públicas, que estimule la economía.

“La teoría keynesiana, plantea que el desempleo no es producto de la pereza, sino el resultado de una deficiencia estructural en el sistema económico, donde el empleo es una consecuencia natural, que la economía es incapaz de mantener el pleno empleo, y es necesaria la intervención del gobierno”.

Entiendo que esta teoria de Keyne, es muy enfrentada por los economistas de la corriente monetarista. Lo importante es que el gobierno de reapertura gradual a la economía y por ende al empleo como única manera de tener menos gentes enfermas por ansiedad y un menor número de personas muertas por hambre.

Ing. Teodoro Tejada

