Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19, esta oportunidad expondremos el tema: “La realidad y funcionamiento de los Ángeles (seres espirituales) a la luz de la Biblia”, esperando les sea de enseñanza, información y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que un Ángel es un ser espiritual creado por Dios para su servicio y por consiguiente Dios también es Espíritu, Ser sobrenatural, que se sale de la lógica y de lo que vemos o conocemos. Alabado si puede…

“Ciertamente de los ángeles dice: El (Dios) hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego”, Hebreos 1:7.

“Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”, Juan 4:24.

Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia registra un sinnúmero de pasajes donde vemos la intervención de los ángeles (seres espirituales) ejecutando y funcionando de diversas formas en contra y a favor de los seres humanos y obedeciendo las ordenes divina. Génesis Cap. 19.

Ahora bien, queremos presentarles algunos pasajes bíblicos donde vemos esta realidad de los ángeles trabajando en favor del reino de la luz y contra del reino de las tinieblas, según la necesidad de los seres humanos y la voluntad de Dios para con su creación:

1ro.- Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní la noche donde iba ser traicionado por Judas y apresado con la finalidad de crucificarle vemos que un ángel fue enviado para fortalecerle mientras oraba a Dios Padre, cómo (yo no sé), pero eso hizo este ángel enviado por Dios y al mismo tiempo cuando ayunó los 40 días vinieron ángeles y les servían. Adora.

“Se le apareció entonces un ángel del cielo, para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra”, Lucas 22:43 y 44.

“Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y á él solo servirás. El diablo entonces le dejó: y he aquí los ángeles llegaron y le servían”, Mateo 4:10 y 11.

2do. Cuando Jesús resucitó la Biblia registra que la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor tenía una gran piedra que la tapaba y esta fue removida y quitada por un ángel de Dios para evidenciar el hecho con más contundencia. ¿Si o no?

“Y he aquí, fue hecho un gran terremoto: porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, había revuelto la piedra, y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron, y fueron vueltos como muertos, respondiendo el ángel, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí; porque ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor”, Mateo 28:2 al 6.

3ro. Los apóstoles luego de la resurrección de Cristo se dedicaron a predicar el evangelio en toda Jerusalén, esto fue motivo de persecución, por lo cual fueron apresados en diversas ocasiones y liberados por los ángeles de las cárceles de manera sobrenatural, según pasajes bíblicos que transcribimos:

“Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos”, Hechos 12:6 y 7.

4to. El evangelista Felipe se encontraba en Samaria predicando y un ángel le habló para que fuera a predicarse a un extranjero que buscaba de Dios y necesitaba recibir a Jesucristo como su Salvador y Señor.

“Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías”, Hechos 8:26 al 28.

5to. Un ángel llamado Gabriel fue el enviado por Dios al sacerdote Zacarías para anunciarle el nacimiento de su hijo, quien sería nada más que el profeta Juan el Bautista y también fue enviado a María para anunciarle el nacimiento de Jesús y ponemos las citas bíblicas:

“Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndole, y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan”, Lucas 1:11 al 13.

“Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, ¡Salve, muy favorecida! el Señor es contigo: bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras, y pensaba qué salutación fuese ésta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno, y parirás un hijo, y llamarás su nombre JESUS”, Lucas 1:28 al 31.

6to. También tenemos que un ángel del Señor, no de Satanás hirió al rey Herodes provocándole una enfermedad que murió comido de gusanos y los médicos no pudieron salvarlo, por su rebelión contra Dios y también el caso de Nabucodonosor quien fue herido por un ángel también del Señor llevándolo a la locura por 7 años, citas bíblicas:

“Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: !!Voz de Dios, y no de hombre! Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos”, Hechos 12:21 al 23.

“En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres; y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves”, Daniel 4:33.

7mo. La biblia también registra que los niños tienen ángeles de parte de Dios para que los cuiden, aunque también los padres tienen esta responsabilidad ya que son personas indefensas expuestas en mundo de maldad cada vez más y más, como vemos las cosas, cita bíblica:

“Mirad que no tengáis en poco a alguno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos”, Mateo 18:10.

8vo. El profeta Eliseo sucesor del profeta Elías se vio en diferentes peligros por realizar el trabajo que Dios le enviaba con sus diferentes mensajes en la nación de Israel, por lo cual Dios tuvo que ponerle hasta legiones de ángeles para cuidarlo, según la cita siguiente:

“El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”, 2da. Reyes 6:16 y 17.

8vo. También tenemos el ángel de removía las aguas del estanque de Bethesda, el ángel de libro al profeta Daniel de ser comido por los leones, y el ángel encargado de proteger las aguas de toda contaminación a nivel global, que de seguro no está sólo. Citas bíblicas:

“Porque un ángel descendía á cierto tiempo al estanque, y revolvía el agua; y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua, era sano de cualquier enfermedad que tuviese”, Juan 5:4.

“El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen mal: porque delante de él se halló en mí justicia: y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese”, Daniel 6:22.

“Oí que el ángel de las aguas decía: Justo eres tú, el Santo, que eres y que eras, porque juzgas así: ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, como se lo merecen”, Apocalipsis 16:5 y 6.

Hermanos y amigos, las Sagradas Escrituras relatan todos estos pasajes acerca de la realidad y función de los ángeles operando por orden divina en favor de la humanidad y en contra del reino de las tinieblas y de quienes le hacen el coro, pero también se revela que hay diferentes tipos de ángeles, con alas y sin alas, con jerarquía y sin jerarquía, con dos o más alas, según Dios los creó. De todas maneras, todos estos seres angelicales son sobrenaturales. ¿Puede usted creer esto? ¿Ha tenido alguna experiencia como cristiano con ellos, o son los demonios (ángeles malignos) quienes los rodean y poseen? ¿Qué me dice usted? Ezequiel Cap. 1, Apoc. Cap. 4.

Por otro lado, tenemos el pasaje de Job, donde los ángeles tenían a este siervo y su familia con todas sus posesiones protegido por orden divina y el mismo Satanás lo atestigua, por lo cual para poder atacar a Job tuvo Dios que darle un permiso. ¿Ha leído usted este pasaje bíblico? Job, capítulo 1 y 2.

En este mismo orden de enseñanza, los ángeles son seres invisibles a la vista humana que sólo dejarían ver si Dios les concede el permiso y con algún propósito especial para confirmar la veracidad de su existencia, pero toda persona que ha estado en un peligro inminente y ha sido librado de una manera inexplicable, de una caída, de un accidente, de un ataque físico, etc., etc., etc., sabemos que fueron los ángeles. ¿Si o no?

Mis queridos hermanos y amigos, los ángeles no están autorizados para recibir adoración o culto, en virtud de que ellos son criaturas de Dios al igual que nosotros los seres humanos, pero con otras características a nosotros como seres espirituales y sobrenaturales. Así que no le rinda culto y adoración, según la cita bíblica siguiente:

“Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía”, Apocalipsis 19:10.

¿Cree usted en la existencia de los seres angelicales? ¿Piensa usted que los ángeles sólo protegen o pueden herir a quien Dios le diga? ¿Sabía usted que un ángel puso mudo a Zacarías el papá de Juan el Bautista y otro hirió el rey Herodes y murió? ¿Ha cree usted que fueron los ángeles a Sodoma y Gomorra? ¿Sabía que el Arcángel Miguel impidió que Satanás se llevara el cuerpo de Moisés, según el libro de Judas el hermano de Jacobo? ¿Sabía usted que Satanás si cree en la existencia de los ángeles? ¿Cree usted que el ángel que removía las aguas del estanque de Bethesda es una mitología o una fábula-leyenda? ¿Escribiría el apóstol Juan este relato sin inspiración divina? ¿Quién cree usted que llevaron el alma de Lázaro cuando murió y abandonó el cuerpo?

Concluyendo, muchas personas cristianas y no cristianas creen en la existencia de los ángeles y han tenido experiencia sobrenaturales, tal como lo registra la Biblia, desde luego sin un ángel es de Dios no nos va a desviar de las normas bíblicas y correctas, porque también existen los demonios que también son ángeles, pero de las tinieblas, el asunto es que los agentes están vivos y activos hoy, gracias a Dios por esto, porque si le hacemos mella al maligno con la predicación del evangelio de Jesucristo y estamos aquí, el ejército a angelical tiene acciones en nuestra protección.

Así que, los ángeles están funcionando y son una realidad, tratemos de agradar a Dios con nuestra conducta de obediencia a él para que nos protejan con alegría y no a disgusto y no nos suelten en banda…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:00 a.m., a 10:30 y de 11:00 a.m., a 12:30 p.m. y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

