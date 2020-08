La reacción de periodista chino ante presencia de Pompeo en investidura Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El anuncio de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo arribará al país este domingo para asistir al acto de investidura del presidente electo Luis Abinader, ha generado diversas reacciones.

Ante el anuncio hecho por el mismo Pompeo y su deseo de que las relaciones entre ambos países se fortalezcan, un periodista chino expresó en la red social Twitter el “deseo” de los dominicanos de que concluya la administración de Donald Trump.

“Los dominicanos están esperando que termine el régimen de Trump. Lo incluye a usted, señor secretario de desinformación”, manifestó Chen Weihua, jefe de la oficina en Estados Unidos del medio China Daily.

Las nuevas autoridades ya han expresado sus posturas sobre las relaciones entre Estados Unidos, China y República Dominicana.

Recientemente, el próximo canciller Roberto Álvarez indicó que el Gobierno encabezado por Luis Abinader ha mostrado interés en tener las mejores relaciones posibles con China “dentro de los parámetros de que tenemos una relación especial con Estados Unidos”.

Para este domingo, la delegación estadounidense también estará integrada por el encargado del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, según anunció Álvarez en un mensaje de Twitter publicado en la noche del viernes.

