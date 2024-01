La reacción de diputado del PRM a denuncia de Abel sobre supuesta persecución a peledeístas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, reaccionó este lunes a la denuncia hecha por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, quien aseguró que desde el gobierno se está reprimiendo a simpatizantes de esa organización política.

Aracena atribuyó las declaraciones del candidato presidencial del partido de la estrella amarilla a la desesperación que siente porque no tiene posibilidades de ganar las elecciones del próximo mes de mayo.

«El candidato Abel está desenfocado, no sabe qué hacer para llamar la atención y no sabe qué hacer para poder subir y sobrepasar la barrera del 11% que por más que él haga y critique no pasa de un 11%», manifestó.

El representante de Santo Domingo Oeste añadió que la propuesta presentada por Abel Martínez, no ha logrado atraer al electorado para que lo elijan como el próximo presidente del país.

Asimismo, destacó la buena gestión que ha desarrollado el presidente Luis Abinader, en los tres años que lleva en el tren gubernamental y que ha sido valorada por la población.

«El pueblo ha valorado de manera justa el gobierno honrado, el gobierno eficiente y la buena administración de los fondos públicos que ha hecho Luis Abinader y el PRM», sostuvo Aracena.

En ese sentido, Ignacio Aracena, exhortó a Martínez a dejar su aspiraciones de ser presidente de la República y sumarse a la propuesta de cambio que representa el mandatario Abinader para que «pueda tener un espacio en la sociedad dominicana y el sistema político».