La reacción de Danilo ante la foto

En días anteriores todos los dominicanos, los de aquí y los de allá fuimos testigos de una foto que subió el Alcalde municipal de Santiago de los 30 caballeros y precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Licenciado Abel Martinez Duran con el ex presidente de la República, líder del partido Fuerza del Pueblo y también aspirante a la presidencia de la República en el 2024, Doctor Leonel Fernández Reina.

En horas posteriores la opinión pública fue testigo de unas declaraciones ofrecidas por el ex presidente de la República y presidente del PLD Licenciado Danilo Medina Sánchez, que dejó al desnudo su preocupación por el rumbo que aparentemente puedan suceder los acontecimientos tanto dentro como fuera de su partido.

Soy de opinión que el ex mandatario tiene motivos de sobra para estar preocupado al ver como el proyecto estrella del profesor Juan Bosch, el cual le fue entregada la antorcha en las mejores condiciones de poder, con un dominio total de los tres clásicos poderes del Estado y la Liga Municipal y a pesar de él haber realizado dos muy buenos gobiernos, fue desalojado del poder por la puesta en práctica de malas estrategias y actitudes personales suyas contra el actual líder de la Fuerza del Pueblo cuando aún era presidente de aquella organización.

Al escuchar el tono y la forma como Medina exclama y advierte al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al gobierno del presidente Luis Abinader qué es con él y el PLD con quién van a tener que enfrentarse en el 2024 y más que eso, dijo también en clara alusión a Abel, que aquel que resulte ganador(a) del proceso interno en octubre próximo, será el próximo jefe del Estado y se encargará de dar continuidad a las ejecutorias de sus dos gobiernos, sin mencionar los tres anteriores del PLD que fueron mejores que los suyos y le abrieron las puertas del Palacio Nacional a una militancia que nunca había saboreado la miel del poder.

Danilo exclamó con cierta amargura que un partido por ahí dice( …) que va ganar y que lidera la oposición, en lo qué se interpreta como una misiva directa a Leonel y es que Medina no puede permanecer tranquilo ante el empuje de la Fuerza del Pueblo quien presentó esta misma semana un padrón incrementado de miembros ante el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE).

Es normal entender que si la JCE aplica correctamente la Ley 33/18 y la 15/19 de Agrupaciones, Partidos y Movimientos Políticos y de Régimen Electoral respectivamente, ese millón y un poca más de miembros de la Fuerza del Pueblo, si en verdad entre ellos hay miles y miles de ex peledeistas, estos serían excluidos del padrón general que será utilizado en el proceso convencionario del PLD, lo que podría convertirse en un acontecimiento poco participativo.

Todos sabemos que Danilo no es un ente de equilibrio dentro del PLD y que su equipo ahora que Gonzalo no va, prefiere a Margarita por obvias razones, siendo las dos principales su capacidad de hacer daño y que es una dirigente carente estructuras propias, condiciones que le sobran a Abel y a Domínguez Brito. Si Margarita no gana, Danilo estaría en serios problemas.

En mi humilde opinión creo que el ex mandatario tiene una última oportunidad de quedar bien con la historia y corregir sus malas actitudes y mecánicas actuaciones contra Leonel Fernández, como si fuera él, un niño malcriado a quien se le arrebató un dulce o su mejor juguete. En este contexto hemos de reconocer qué sí algo conserva Danilo, es la capacidad de hacer daño.

No obstante, entendemos su legítimo rol como presidente del PLD, pero si desde esa posición deja entre ver resquicios de rencores y deseos de echarle un pelo al sancocho a un posible triunfo de Leonel, le haría una gran favor al presidente Luis Abinader quien podría quedarse en el poder más allá del 2024 y eso la militancia de PLD es posible que no se lo permita, porque cuando un pueblo toma una decisión, no hay jugada, acuerdos, ni estrategia política que logre subvertirla.

Autor: Lic. Luis Columna Solano

