La reacción de Cardi B ante el arresto de Offset

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.-La rapera de ascendencia dominicana Cardi B peleó airadamente con agentes del Departamento de Policía de Beverly Hills luego de que arrestaran a su pareja sentimental Offest, por presuntos altercados con simpatizantes de Donald Trump.

El suceso ocurrió el pasado fin de semana, mientras el intérprete de “Red room” conducía su vehículo y transmitía en vivo vía su cuenta de Instagram, momento en que agentes lo detuvieron, y de acuerdo a reseñas de medios internacionales fue obligado a salir del medio de transporte para esposarlo mientras era apuntado con una pistola.

Sin embargo, Cardi B no se quedó de manos cruzadas ante el hecho y le reclamó a los agentes gritándole que no apresen a su pareja.

Derrian Perry, publicista del rapero, envió un comunicado a USA Today donde confirmó el arresto y añadió que el artista fue liberado poco tiempo después, además de expresar que “Offset agradece a sus fans por su apoyo y les desea a todos paz y seguridad durante estos tiempos difíciles. Anima a todos a salir y votar porque nada cambia si nada cambia”.

Hace un mes la artista dio la noticia de que había sometido el divorcio para separarse de su pareja, pero semanas más tarde confirmó que tomó la decisión de volver con Offset.

Aseguró que “la razón de mi divorcio no es por nada de esa mierda de antes. No es por la infidelidad” y agregó: “Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que las cosas ya no son lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”, pero este hecho de defenderlo con “uñas y dientes” ante su arresto confirma que están más fuertes que nunca,

Ver esta publicación en Instagram Cardi B fights Police over Offset’s arrest Una publicación compartida de Pedawan.Com (@pedawan1) el 26 Oct, 2020 a las 3:27 PDT