La RAE retira el pronombre “elle” de su observatorio de palabras

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La entidad que establece las reglas gramaticales del idioma español, La Real Academia Española de la Lengua (RAE), retiró de su observatorio de palabras el pronombre “elle”, parte del lenguaje inclusivo que alude a las personas que no se identifican con “él” o “la”, a consecuencia de la confusión que generó.



La información la dio a conocer la misma entidad con una publicación en su cuenta de Twitter que detallaba las razones por las que el pronombre había sido retirado del observatorio, un espacio digital destinado a resolver interrogantes sobre “neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos y regionalismos”, además de “ofrecer información sobre palabras y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas”.

“Gracias por su interés. Debido a la confusión que ha generado la presencia de ‘elle’ en el ‘Observatorio de palabras’, se ha considerado preferible sacar esta entrada. Cuando se difunda ampliamente el funcionamiento y cometido de esta sección, se volverá a valorar”, respondió la entidad a una usuaria que cuestionaba la desaparición del pronombre en el referido observatorio.

La RAE lo definía así: “El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado”.

Asimismo, la entidad concluyó aclarando el hecho de que una palabra se encuentre en el observatorio de palabras, no quiere decir que este aprobada para su uso.

“El ‘Observatorio de palabras’ ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso”, detalló en un tuit.

No. El «Observatorio de palabras» ofrece información sobre palabras y expresiones que no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso.

— RAE (@RAEinforma) October 30, 2020