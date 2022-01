La puertorriqueña Melina León actuará en festival del parque Epcot de Disney

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La cantante puertorriqueña Melina León estará entre las figuras internacionales que actuarán en el Epcot International Flower & Garden Festival, que entre marzo y junio ofrecerá en Orlando (EE.UU.) una serie de conciertos a cargo de artistas reconocidos, informó este miércoles Walt Disney World.

La intérprete de temas como “Mujeres Liberadas” y “Me Voy de Fiesta” subirá al escenario del American Gardens Theater, en el citado parque temático de Disney ubicado en el centro de Florida, los días 11 y 12 de marzo próximos, en el que será su debut en este festival.

Entre los artistas que se presentarán en los conciertos del Garden Rocks, que forman parte del festival que se celebra durante los meses de primavera, figura también la cantante brasilera Claudia Leitte, quien igualmente debutará en este evento.

Además de músicos y bandas locales, la lista de artistas que serán parte de la programación incluye a solistas y grupos como Kool & The Gang, The Guess Who, Simple Plan, Rick Springfield, The Pointer Sisters, Berlin y A Flock Of Seagulls.

Durante los meses que dura el festival, el parque temático Epcot estará cubierto con flores y topiarios de personajes icónicos de Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse y se han programado varias actividades, según Walt Disney World.

Este año el festival se enmarca dentro de las celebraciones por el 50 aniversario de Walt Disney World, que empezaron en octubre de 2021 y se extienden a lo largo de 18 meses también en los parque temáticos Magic Kingdom, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom, todos ubicados en Florida.

Con motivo de estas bodas de oro, el parque Epcot, inaugurado en 1982, fue objeto de un remodelación para hacerlo “más Disney, atemporal, relevante y familiar”, como dijo el año pasado Bob Chapek, el máximo ejecutivo de Disney.

