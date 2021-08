La publicación más vista del año en Facebook, es una noticia falsa sobre el COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Cada año es habitual que Facebook publique el resumen de las noticias más leídas en el año, iniciando con el primer trimestre, sin embargo, la compañía sí lo dio a conocer, pero con los posts del segundo trimestre de 2021.

Ante la falta de información, el medio anglosajón ‘The New York’ Times tuvo acceso a ese informe que no fue publicado originalmente por Facebook, y el artículo revela que la publicación con enlace más vista en la plataforma era una noticia del diario ‘Chicago Tribune’ que relacionaba la muerte de un médico en Florida con una vacuna anti-COVID-19.

Posteriormente, la autopsia determinó que el deceso del profesional no estaba relacionado con la vacuna, por lo que el periódico debió actualizar la noticia para cambiar la información que había entregado.

A raíz del artículo de The New York Times, Facebook publicó el informe con el contenido más visto en el primer trimestre. También explicó por qué decidió no compartir este documento.

En Twitter, Andy Stone, vocero de la compañía, señaló que la empresa admitía las críticas, pero explicó también que, mientras el Chicago Tribune actualizó la noticia, otros medios de comunicación, como The New York Times, no lo hicieron.

Debido a esto, Stone destacó “lo difícil que es definir qué es la desinformación”. También comentó por qué optaron por no hacer público el informe.

“Terminamos no publicándolo porque había puntos importantes en el sistema que queríamos arreglar”, aseguró Stone.

