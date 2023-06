La próxima semana divulgarán investigación por muerte de coronel de Presidencia colombiana

EL NUEVO DIARIO, BOGOTA. – La Fiscalía colombiana divulgará la próxima semana los resultados de la investigación por la muerte del teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila, que estaba al servicio de la Presidencia y fue hallado muerto el pasado viernes, un caso con cabos sueltos que ha causado controversia en el país.

«La próxima semana la Fiscalía comunicará oficialmente los resultados de la investigación», dijo el organismo este miércoles en un comunicado.

Dávila fue hallado en su vehículo en una calle de Bogotá, con un disparo en la sien, aparentemente por suicidio, tesis defendida por el Gobierno, pese a que no aún hay dictamen forense y a que las circunstancias de su muerte han provocado dudas en la prensa y en la opinión pública.

ORIGEN DEL CASO

El oficial estaba relacionado con un supuesto abuso de poder e interceptaciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, que fue niñera en casa de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro, donde se le acusó del robo de un maletín con una suma no precisada de dinero.

Por el presunto hurto, Meza fue interrogada sin orden judicial y sometida a pruebas con polígrafo en una dependencia presidencial y su teléfono fue interceptado usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo.

La Fiscalía aseguró hoy en un comunicado que dispuso de un equipo especializado de fiscales e investigadores «para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel».

Al mismo tiempo, la Fiscalía hizo un llamado para que se dé «un manejo responsable de la información, y se evite la divulgación especulaciones y versiones infundadas que puedan vulnerar derechos o alterar el desarrollo de las indagaciones».

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo ayer que todos los elementos recogidos en el lugar de los hechos llevan a suponer que se trató de un suicidio, y lo mismo afirmó Petro el pasado sábado.

«Todos los elementos recogidos en la escena, lo que hemos podido conocer, nos llevan a esa afirmación», dijo Velásquez quien agregó que «había cámaras en el sector, la Fiscalía recuperó los videos, hubo una inspección al vehículo, hubo entrevistas, etc. (…) y por todo ese conjunto es que afirmamos que se trata de un suicidio».

Sin embargo, Velásquez fue enfático en afirmar: «Es una necesidad que el país tiene, que la voz oficial en este caso que es la Fiscalía General, con el Instituto de Medicina Legal, le digan pronto al país qué fue lo que ocurrió. Ya se tienen todos los elementos, lo que necesitamos es que nos digan la conclusión».

TENÍA MIEDO

La periodista Silvia Charry, de la revista Cambio, reveló el domingo pasado que el teniente coronel Dávila, encargado de garantizar la seguridad de los lugares que visitaba Petro, le dijo en una conversación telefónica, dos horas antes de morir, que no podía hablar del caso porque corría peligro.

«Yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí, me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban», dijo el Policía al responder a una pregunta de la reportera sobre las supuestas interceptaciones ilegales de que fue objeto Meza.

Eso se suma a que un día antes de su muerte Dávila se reunió en Bogotá con el abogado Miguel Ángel del Río para que asumiera su defensa.

Del Río aseguró en su cuenta de Twitter que el teniente coronel le manifestó en reunión que de la Fiscalía lo estaban amenazando, pese a que a comienzos de mes Dávila había enviado una carta al ente investigador en la que expresaba su disponibilidad para ser escuchado en una entrevista o interrogatorio para hablar del caso de Meza.

