La provocación fusionista se intensificará

Está más que claro que la provocación financiada del pueblo haitiano e incluso de dominicanos ante el conflicto planeado, creado y agrandado en la frontera con Haití, se incrementará.

Y es que en la medida en que se realicen las supuestas discusiones y se realice el supuesto trabajo técnico sobre el rio masacre, los aprestos, presiones, confrontaciones y amenazas serán mayores.

A los haitianos no les interesa nada que no sea construir su canal y que no le molesten y más que eso, también que no se vuelva a tocar el pedazo de tierra que se dejó antes de las pirámides que separa ambos territorios.

¡Cuidado si se inician de nuevo los patrullajes en esa franja o se comienzan a vender de nuevo productos allí!.

Ya lo hemos avisado, nada es coincidente. Y ciertamente el pueblo haitiano usara las bandas de punta de lanza y de ser necesario repelerán al costo que sea, a las tropas internacionales que intenten penetrar e imponerse en Haití.

Es que se han mezclado temas totalmente sueltos, pero que los mismos intereses traidores de ambas soberanías, lo utilizan para complotar y conspirar contra nuestras naciones. Haití es un pueblo soberano que merece respeto, la República Dominicana también.

Desde un principio lo advertimos, la República Dominicana no debe ser juez y parte en este asunto interno de Haití. Si podemos objetar que se realicen trabajos en el río que mermen su caudal, ya que este río aunque nace en tierra dominicana regresa luego de algunos kilómetros en Haití a nuestro país, hasta que se queda dentro de nuestro territorio desemboca en la bahía de manzanillo.

No sería el caso, si este rio que nace en dominicana, pasara a territorio haitiano y se quedara allí, desembocando en el litoral haitiano. Es por eso, que la propiedad del rio tiene una vocación natural de ser compartido.

Si dominicana toca el rio antes de que entre a Haití y los haitianos entienden que se merma su caudal, ellos serían los primeros en oponerse a que se toque o se desvié el mismo. Y este es el camino que por lo visto se transitará, si Haití no detiene la construcción del canal, si impone el desvió del rio, por lógica elemental, el caudal debe decrecer y regresar al país con menos agua y menos fuerza y esto a la larga podría significar un deterioro del mismo y hasta su extinción.

Tal vez a esta lógica indiscutible se le quiere buscar un bajadero, y a los dominicanos le volverán a vender los espejitos de Guacanagarix.

En el día de ayer se dio el primer paso de esta manipulación y comunicación estratégica potencialmente traidora. La prensa decía que se volverán a tomar las conversaciones para que se determine técnicamente la situación del rio masacre.

Y lo vemos como una manipulación hacia el pueblo dominicano, para que este no se oponga a lo que seguro ya se ha establecido y acepte la cesión definitiva del rio o se permita el desvió a pesar de los pesares. O brindar nuevamente la oportunidad de que el salvador de la república diga tajantemente imposible y se mantiene el registro biométrico.

Evidentemente, que siendo la situación de yaití un peligro viviente para su paz y para la nuestra, pues no cesan de ocurrir eventos de violencia y muerte allí, seguimos los dominicanos en jaque, como si no tuviéramos derecho en nuestro territorio y todo al parecer por las mismas pretensiones reeleccionistas que capitalizan todo, hasta el sentimiento duartiano de los verdaderos dominicanos.

¡Cuánta falta de grandeza de nuestros políticos, y que poco les importa el interés nacional!.

No me parece que le interese realmente a la comunidad internacional abordar el fracasado tantas veces tema haitiano. Es más, creemos que en el fondo lo que desean es una crisis bilateral lo que desean los conspiradores y fusionistas sobre todo a los de aquí, para terminar de resolver su tema con una fusión y un gobierno compartido.

Ya de hecho algunos piensan que la fusión no solo es un hecho, sino que se ha producido en muchos aspectos. Pero una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir.

La política migratoria del país, debe arreciarse, no debe cederse en el sentido de su cumplimiento. Esto de que haitianos han roto la valla ciclónica del muro (tal vez financiada y ordenada por azarosos dominicanos), es un irrespeto a nuestro derecho, pues incluso, para hacerlo y antes de, ya están dentro de nuestro territorio.

Si consideramos una provocación patrullar entre el muro y las pequeñas pirámides, así como vender en esa misma franja, también es una provocación penetrar luego de las pirámides, acercarse el muro desde el lado oeste y cortar o romper la valla ciclónica del muro.

Este muro se ha construido en un mal punto y no es fortuito, seguirá trayendo problemas, pero es lo planeado por los demonios que manejan esos temas. No sé quien fue el genio diabólico que propuso construirlo aquí, en lugar de hacerlo en el límite territorial, como sería lo obvio. Pues al dejar una franja ahora ambos lados se creen en el derecho de pasearse por allí y hacer cualquier diablura.

Resolver algo tan sencillo que no debería costar más que una simple hoja de papel para un decreto, donde se destituyen a esos genios de la construcción y la asesoría diabólica, y por otro lado para que de inmediato se recomience la construcción del muro, en el lugar que debió hacerse desde un principio. S

in embargo debemos tomar en cuenta, que la situación cada día se vuelve más peligrosa y una amenaza más significativa, pues no solo están las bandas, sino el liderazgo del golpista Guy Philipe, quien ya fijó su posición a favor de la construcción el canal y lo hará para cualquier posición que beneficie a Haití.

Mientras tanto, se acercan las elecciones municipales en dominicana, y también en el mismo mes se entiende, llegaran las tropas kenianas a Haití, pero con un elemento del cual no se contaba, ya con Guy Philipe en Haití y dispuesto en echar la pelea, no solo con el pueblo haitiano, sino junto a las mismas bandas cuestionadas.

Esta crisis creada por la conspiración fusionista de ambos lados, ha logrado un resultado tal vez no deseado y es la unidad del pueblo haitiano y hasta con su banda de música, para defender lo que sea que haya que defender pero que le favorezca.

Con una ventaja inigualable, y es que económica, moral y emocionalmente no tienen nada que perder. Así que con este tema debemos repetir la frase de Julio Cesar: la suerte está echada.

Por Julián Padilla