La propuesta de Carolina

Me identifico a plenitud con la iniciativa que promete implementar la candidata del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tan pronto alcance la alcaldía de Santo Domingo. Ello porque somos residentes de una circunscripción, la 3, que crece de forma horizontal con niveles de desorden.

Aprovechando la división que contempla el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por el Consejo de Regidores, Carolina Mejía ha expresado públicamente que está dispuesta a descentralizar el ayuntamiento con la creación de delegaciones o mini alcaldías, las cuales serán conducidas por dirigentes sociales y comunitarios de las diferentes circunscripciones del Distrito Nacional.

Desde ya esta iniciativa es saludable por la importancia que tiene para los munícipes de los barrios de la capital.

Es tan viable que ella la presenta con lujo de detales, porque en verdad el ayuntamiento es una institución de servicios y como tal, atender a la gente cerca de su domicilio, escuchar lo que en su día a día pasa y que no tengan que venir desde su barrio a resolver un problema a la Feria.

La Circunscripción 3 del Distrito Nacional posee casi un millón de personas viviendo en la orfandad porque no tiene autoridades que les duela, a pesar de contar con siete diputados y más de una decena de regidores.

El espacio geográfico que ocupa esta demarcación necesita ser elevado de categoría para que sus residentes reciban mayor atención.

Cada cuatro años en esta demarcación se deciden las elecciones para escoger las autoridades que rigen la nación, porque tiene más electores que cinco provincias juntas de la región sur y que las cuatro de la Línea Noroeste, sin embargo no tiene derecho a elegir las suyas. Su gente vive como las sardinas enlatadas, un espacio pequeño con gentes amontonadas. La 3 está excluida de la ejecución presupuestaria, a pesar de reunir todas las condiciones para ser municipio, pero no llega siquiera a distrito municipal.

Para ningún proyecto es tomada en cuenta, aunque posee un cuerpo de bomberos, hospitales, emisora de radio y canales de televisión; línea del metro, ruta de transporte, iglesias, parques, elevados, puentes, mercados, calles, destacamentos policiales, estadios de béisbol, extensiones universitarias, politécnicos, escuelas e instalaciones deportivas, por tanto esta Circunscripción es una de las que debe estar dentro de las prioridades de Carolina Mejía.

POR: NÉLSIDO HERASME

