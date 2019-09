Le proponen matrimonio a Caroline Aquino

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Caroline Aquino recibió este fin de semana la propuesta de matrimonio de parte de su pareja y padre de su hijo, Luis Almánzar.

Almanzar le hizo la propuesta en Cotui, donde la pareja estaba de paseo.

El periodista Samir Saba, quien conversó con la presentadora de televisión, explicó que fue una sorpresa para ella, ya que tienen varios años de relación.

“Él estaba en un retiro de la iglesia, al llegar, y dar su testimonio, me pidió que nos casáramos. No me lo esperaba. Para nada”, dijo la ganadora como animadora del Año en Premios Soberano.

