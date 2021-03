La problemática del agua

Los propios gobiernos que recomiendan a la población lavar sus manos son los mismos que pueden legalmente cerrar las tomas del agua si los consumidores no son capaces de poder pagar el recibo que estipula el consumo del agua escrito. Unas pertenecen al sector público y otras pocas son al sector privado, en procura de beneficios.

Este tipo de sistema público-privado, tiene el poder para desarrollar hábitos desagradables que ignoran llamadas de cambio. Lo que se percibe es que la mayoría de la población más vulnerable no tiene toma de agua de manera individual, haciendo esto más dificultoso debido al tiempo que requiere tener acceso al agua y luego llevarla a su casa. Otro aspecto importante es que al privatizar el agua las empresas se convierten en monopolios con graves consecuencias.

En nuestro país, muchas de las residencias han visto crecer el costo del agua, no obstante, desde el año pasado la mayoría de los trabajadores han perdido su empleo. Las raíces que causan la inaccesibilidad del agua han sido expuestas con la crisis de la salud pública, algo que no se puede ignorar ya que un corte a su acceso seria catalizador de problemas mas serios.

Aunque la deuda sea liquidada luego de cortar el acceso al liquido, el costo de reconexión continua penalizando al consumidor. Por lo tanto, es necesario evitar que pagos realizados tardíamente no se conviertan en una afrenta a la moral del individuo, como lo es en nuestro caso, ya que su pago tardío afecta el crédito de las personas, ignorando que en realidad las familias se esfuerzan en tratar de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Como el costo del agua continua en aumento, los gobiernos en forma rutinaria fracasan ya que al no llevar a cabo las necesarias inversiones que permitan un mejoramiento de la infraestructura, quien paga es la población más pobre, quienes sufren las consecuencias de sistemas de agua inoperantes y la indiferencia de aquellos responsables que, tratando de ahorrar recursos, empeoran el circulo vicioso de subsistencia.

No se tiene un registro del número de residencias que no cuenta con acceso directo al agua potable durante la pandemia. Tampoco se conoce si el gobierno ha impedido el corte del acceso al agua. Además, no se puede afirmar que la pandemia creó la actual situación, sino más bien que la empeoró, magnificando la preexistencia de desigualdades sociales pre Covid 19.

El Covid-19 exacerbó aún más los sufrimientos de la mayoría de los habitantes. Por supuesto, que la falta de acceso al agua y el no poseer la necesaria capacidad de pago convirtió el acceso al agua potable en un problema recurrente en nuestra sociedad. Otro problema es que CAASD pretende cobrar por un servicio que no se recibe los 365 días del año a aquellos que no residen durante el año en el país!

El gobierno debe crear ciertas medidas que puedan asistir a aquellas comunidades locales facilitando el pago del consumo del agua a poblaciones más vulnerables e imponer un moratorium, para impedir los cortes a su acceso. Este mecanismo pudiera ser utilizado como ayuda a la provisión de agua, mientras se trabaja en la búsqueda de soluciones de mediano y largo plazos, algo que asegure que toda la población tenga en forma permanente acceso al agua potable a un costo que las familias pobres puedan pagar.

Para combatir la propagación del Covid-19 nuestra población necesita tener acceso al agua limpia para mantener una buena higiene, evitando así peores virus, bacterias y enfermedades. Del mismo modo, en áreas de familias de altos ingresos, ninguna debe quedarse sin acceso al agua, puesto que el agua es un derecho de toda la humanidad, sin distinción de raza, religión o status social.

Por Guillermo A. Rivera