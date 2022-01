Al parecer, la inflación se mantendrá como uno de los temas más importantes, para el año 2022 debido a la fuerte demanda de bienes y servicios y una aparente insuficiencia de la oferta y los efectos de la variante del ómicron del coronavirus que prolonga el crecimiento de los precios y posiblemente convirtiendo la inflación en el primer desafío económico del nuevo año.

Los aumentos de precios desafiaron las expectativas de muchos economistas durante el 2021 debido a los aumentos de precios de los vehículos, supermercados que aumentaron más que proporcionalmente, aunque la economía mostró cierta recuperación de parte de la pandemia. Lo anterior causó ciertas molestias a los consumidores al reducir su capacidad de compra. Además, causó muchos problemas debido a que se hicieron proyecciones con mucho menos niveles de inflación e impidiendo que se llevarán a cabo planes de gastos que incrementarían mayores niveles de inflación.

En la actualidad, empresas y economistas, están considerando que la inflación continuará en el año 2022. Tomando en consideración, el elevado costo de los ingredientes, tales como el transporte, escasos trabajadores, tráfico de vehículos, altos salarios… Por lo tanto, muchos economistas consideran que la inflación o mejor dicho, La problemática de la Inflación permanecerá en forma permanente por un buen periodo de tiempo. Si la inflación no disminuye, los planes de apoyo a la economía, y los aumentos de tasas de interés aprobados por el Banco Central podrían ser considerados inadecuados a causa de los aumentos de precios que se generarían.

A principios de año, no parecería que se lograra un alivio en lo que respecta a una reducción de los niveles de inflación. Del mismo modo, los aumentos de precios ocurridos durante el 2021, para los consumidores, es definitivamente no esperar que el año 2022, no aparenta ser mejor año que el anterior y se especula que durante el mes de enero podría haber aumentos de unos 6 a 7 por ciento. Algunos ejecutivos consideran que la demanda por productos se mantendrá elevada y se espera aumentos de inflación y persistencia de la volatilidad.

De acuerdo a declaraciones de las empresas Kraft Heinz, General Millisy Campbell soup han también anunciado inminente incrementos de precios, para la mayoría de sus productos. Por consiguiente, el aumento de precios se refleja en los supermercados, pero variará de acuerdo a categorías, mientras que el costo de productos en botellas y enlatados continuará subiendo a causa de una limitada disponibilidad. El precio de los frutos del mar probablemente continuará incrementándose y las pastas especialmente de un tipo especial de trigo debido a la debilidad de la cosecha.

Scott Bennett, director del directorio del congreso relativo a las relaciones con las granjas a nivel federal predijo que los precios de la carne de vaca podría presentar cierta mejoría en el 2022, parcialmente porque a cierto punto el precio es tan alto que los consumidores procuran otro tipo de proteínas.

De acuerdo a las especulaciones, habría que considerar los precios de la carne de vaca y si en cierto momento dicha carne no es vendida por los supermercados porque el precio es bastante alto. No obstante, dicha carne compite con la carne de pollo y la de porcino. Debido a pronósticos se consideró que en algunos escenarios era posible que la inflación fuera transitoria Pero en cierto tiempo, esa predicción fuera temporaria ya que limitadas a segmento golpeados fuertemente por la pandemia y sobre el tiempo dicha predicción no estaba alineada con lo que estaba ocurriendo y la manera que los consumidores estaban sintiendo la presión por un largo plazo.

Sin embargo, la Reserva Federal de los Estados Unidos reconoció que la inflación no es transitoria, ya que el mercado de trabajo es muy cerrado y considera que la prioridad debe concentrarse en la estabilidad de los precios, de lo contrario la inflación podría ser acompañada probablemente por una recesión. se hace necesario concentrar los esfuerzos para lograr el éxito en alcanzar precios estables y crecimiento sostenible. No obstante, se percibe cierta preocupación por la dificultad de la tarea que tenemos en la actualidad y las fallas de conceptualizar en los gobiernos de hoy.

Han habido, pocas, si las ha habido, instancias en que se ha logrado en forma exitosa en la que la inflación se ha estabilizado con éxito sin recesión. De esa manera sería poner los frenos a la inflación y a la economía y deslizar en un cierto periodo la economía. En cierta forma, los encargados de controlar la inflación deberán poseer los conocimientos necesarios y la suerte y no permitir mayores aperturas de inflación.

Por otra parte, existen razones para pensar que la inflación se puede acelerar. No obstante, los cuellos de botellas creados por la pandemia del periodo transitorio son argumentos exagerados. Los precios para más del 80 por ciento de los bienes y servicios en la CPI se han incrementado por más de 3 por ciento en el año anterior.

Se hace necesario aplicar ciertas restricciones, para que la inflación logre reducir y volver a un 2 por ciento sin generar recesión en la economía. Desgraciadamente, algunos aspectos y los pronunciados por otros agentes sugieren que la Reserva Federal puede que aún no posee una visión de conjunto tanto con relación con la situación de la economía o de las implicaciones de la actual política monetaria.

Siempre se ha comentado, el impacto que tienen las subidas de precios en el presupuesto de las familias sobre todo aquellas que son más vulnerables. Esto incluye resolver los cuellos de botellas en la cadena de ofertas, que en la actualidad mueven récord de montos de productos, por ejemplo las reservas de petróleo para ayudar a reducir el precio de la gasolina.

En una situación de que la economía, presente elevada inflación y una meta más baja de desempleo, con una relativa constante tasa de interés y las expectativas de futura inflación y en consecuencia se realiza una dramática reducción de la tasa de interés en términos reales. Las implicaciones es que restaurar la política monetaria a una situación normal acompañada por medidas restrictivas y contrario a la mayoría de los economistas que consideran un periodo de un año entre aplicar un cambio de tasa de interés y sus efectos. Un fracaso en las posibilidades de restaurar la política de neutralidad significa otros años de elevados niveles de inflación y en ese sentido, los Bancos Centrales permitirán que su compromiso de tomar medidas dirigidas a disminuir la tasa de inflación sea un fiasco.

Por: Guillermo A Rivera

