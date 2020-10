La primera participación de El Alfa en los Latin Billboard

View this post on Instagram

✅La República Dominicana es un país de gente buena, alegre y humilde🇩🇴🇩🇴🇩🇴🇩🇴 amo mi tierra ♥️ @pitbull gracias por querer tanto la República Dominicana!!! Quiero decirle a todos los latinos en el mundo que los amo ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️ @wisin @yandel respeto 🙏🙏🙏 está gente me quieren de verdad ✅ @frabianeli @eurymatos @niniveras ♥️