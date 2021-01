La presunta confesión del actor Armie Hammer que sorprende al mundo: “Soy 100% caníbal”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por su interpretación en las películas “Call Me By Your Name” y “Rebeca”, ha sido tendencia en las redes sociales tras la filtración de unas presuntas capturas de pantalla de una conversación, en la que el actor habría propuesto a alguien practicar actos de canibalismo.



En el chat, Hammer afirma que amaría “tener el corazón latiendo en sus manos” de la persona con la que se está conversando, para luego afirmar “soy 100% caníbal”.

Aunque en las capturas de pantalla que fueron filtradas por la cuenta de Instagram que figura bajo el nombre de @houseofeffie aparece que los mensajes fueron enviados desde la cuenta verificada de Hammer, no hay prueba alguna de que sean verídicos.

El reconocido actor no ha emitido ningún comentario al respecto desde que la noticia se ha viralizado.