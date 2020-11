La presa de cola puede ser perjudicial para Monte Plata, también para el Gran Santo Domingo

La Empresa Rosario Dominicana de capital extranjero, inició sus operaciones de extracción de oro, en la comunidad de Pueblo Viejo en la provincia de Sánchez Ramírez desde el año 1975, extendiendo su producción por más de dos décadas hasta 1999.

La Rosario Dominicana, aunque realizó muchos aportes económicos al Estado Dominicano, también le produjo muchos daños medio ambientales, que perjudicaron a la población de la provincia donde estaban radicadas sus operaciones. Gran parte de los dominicanos adultos recordamos, las quejas de la población de esa zona producto de las enfermedades que se producían en varias de sus comunidades; así como por la muerte de sus animales y de los daños en sus plantaciones agrícolas.

Luego del paso de los años del cese de las actividades de extracción de oro de la Rosario, en el 2001 se firmó un acuerdo de arrendamiento entre el Estado dominicano y la empresa Placer Dome Dominicana Corporation. En el año 2006 la Barrick Gold adquirió los activos de Placer Dome en todo el mundo, incluyendo los derechos los derechos en el proyecto de Pueblo Viejo. La Rosario como afirmé anteriormente produjo mucha contaminación según dirigentes comunitarios, pues “dejó a cielo abierto, una presa que contenía los residuos de sus operaciones mineras”, además había dejado abandonadas las aéreas impactadas en las montañas, lo mismo que instalaciones y maquinarias.

Con el inicio de las operaciones de la empresa Barrick Gold desde el 2012, compañía que se comprometió a explotar los Sulfuros o restos de los componentes metálicos de la mina de Pueblo Viejo, con apego a los lineamientos medio ambientales. La Barrick en gran medida ha ayudado a paliar los daños producidos anteriormente.

La Barrick Gold, también ha contribuido grandemente con la economía dominicana en los últimos años; solo este año para ponerlo de ejemplo, según datos ofrecidos por el señor Mark Bristow presidente y CEO de esa empresa, en entrevista concedida al Periódico el Listín Diario recientemente, desde enero hasta octubre de este año 2020, esta empresa ha exportado US $1300MM, con una producción de 900,000 onzas de oro. El Estado dominicano en ese mismo período recibió en impuestos US $385 millones, en ese mismo período del 2019 solo recibió US $195 millones.

La Compañía Barrick Goold, tiene planes de seguir expandiéndose, pues según el señor Bristow “La mina de Pueblo Viejo se está agotando y en los próximos años la producción minera se reducirá a la mitad, solo prolongando sus operaciones hasta el 2030”.

El Dios creador y la naturaleza han favorecido a nuestro país, con la existencia de numerosos recursos mineros como: oro, plata, zinc, cobre, hierro, yeso, probablemente petróleo entre otros. Estudios geológicos realizados establecen la existencia de esos recursos en gran parte de la extensión de la Sierra de Yamasá, de la Cordillera Central y de otras zonas del país. Es hacia la zona de la Sierra de Yamasá donde la Barrick pretende extender sus operaciones mineras.

La Barrick ha planificado y se dispone a construir la llamada “Presa de Cola” entorno a la comunidad de Cuance del municipio de Peralvillo, provincia de Monte Plata, en zona casi limítrofe a Maimón y Villa Altagracia, en una zona periférica en torno a afluentes y los ríos Verde y el Gran Ozama.

Es bueno saber que la Cuenca del rio Ozama está formada por este rio que nace en la loma de Siete Pico o Siete Cabezas, ubicada en las inmediaciones de Villa Altagracia teniendo como afluentes principales los ríos o arroyos: Verde, Cuance, La Sidra, Naranjo, Higuerito, Batey, La Leonora, Yamasá, El Guanúma, La Yuca, El Isabela entre otros hasta su desembocadura en el Puerto de Santo Domingo.

Movimientos de comunitarios y ambientalistas, han estado movilizándose desde hace años en contra de las acciones de la Barrick para construir la citada Presa, instituciones de prestigio como la Academia de las ciencias se han expresado en contra de ese proyecto.

Es oportuno destacar que el oro, generalmente se encuentra en la naturaleza mesclado con otros minerales como el cobre, plata y otros elementos nocivos como azufre, mercurio entre otros. También es bueno señalar que, para limpiar el oro de impurezas, desde hace siglos se utiliza el Cianuro que es un veneno activo y peligroso. Ese Cianuro en el Viejo Oeste Norteamericano, en la llamada “fiebre del oro”, a los mineros les tumbaba el cabello y los dientes antes de morir.

Si se construye esa presa en ese lugar y se produce la contaminación de los arroyos o del rio principal, que es el Ozama, por alguna contingencia como un terremoto o por un error humano; hay que recordar, que ese es el mismo rio que desemboca en el Puerto de Santo Domingo, pues para que entonces limpiamos el rio Isabela y el estuario del Ozama si los vamos a contaminar arriba.

El rio Ozama es una gran reserva de agua potable para esta capital que crece cada día, está contaminado en su desembocadura, pero cinco kilómetros antes es un rio de agua cristalina que debemos preservar.

Mi opinión es que el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que ha manifestado “que hará cumplir la ley”, y hasta ahora está realizando una buena gestión y el Ciudadano Presidente Lic. Luis Abinader, que es un hombre que ha estado comprometido en las luchas de preservación de los recursos naturales en los últimos años, busquen una salida con la Empresa Barrick Gold, para que esta ubiquen otro lugar lejos de ríos y afluentes para construir la Presa que necesitan en sus operaciones minera, donde no perjudiquen ni a Monte Plata ni el Gran Santo Domingo.