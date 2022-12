La política de inversión pública mediante fideicomisos

Por ejemplo, el Fideicomiso RD Vial creado en el año 2013 acumula un pasivo de RD$ 53,651 Millones no incluido en las estadísticas financieras públicas, de los cuales RD$ 22,178 Millones corresponden a bonos emitidos en diciembre de 2021 para llevar a cabo inversiones del actual gobierno. Este pasivo es insostenible con los ingresos que se obtienen por peaje (1,8% de la deuda, descontados los gastos de operación y financieros), y la deuda seguirá aumentando hasta que un próximo gobierno se vea obligado a asumirla. De hecho, el compromiso de intervención del Estado Dominicano es con lo que cuentan las calificadoras de rating para otorgar a esta deuda una alta calificación crediticia (Fitch considera al Fideicomiso RD Vial como una entidad relacionada con el Gobierno, y sugiere una alta probabilidad de apoyo del Gobierno en caso necesario). Otro ejemplo es FITRAM, constituido recientemente por el actual gobierno, y cuya sostenibilidad financiera es incluso más preocupante, ya que no parte de un patrimonio fideicomitido generador de ingresos como el del Fideicomiso RD Vial, y tiene un programa de inversión del orden de los RD$ 38,504 Millones en el Monorriel de Santiago (RD$ 25,028 Millones para el contrato de la obra civil adjudicado al consorcio ESTRELLA-SOFRATESA, y aproximadamente RD$ 13,477 Millones correspondientes al sistema electromecánico y material rodante que aún no se ha licitado). Si a lo anterior se suma una inversión de RD$ 96,757 Millones del Tren Urbano de Santo Domingo, se tiene un total de RD$ 135,261 Millones, que generará más deuda sin control fiscal y sin ser contabilizadas en las estadísticas financieras públicas.