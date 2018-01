La política criolla en frases

La idea de revizar el activismo político nuestro a través de este manojo de frases célebres, consignas, refranes y proclamas, surgió después de una discusión con uno de los dirigentes políticos mas polémicos que conozco: Yulín Mateo, que es vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con asiento en Nueva York.

Como yo no conocía a fondo el significado de todas estas joyas populares, y algunas me resultaban totalmente desconocidas, le pedí a mi amigo que me las explicara una por una. La conversación me resultó muy edificante y amena, porque en esta muestra hay frases muy formales, otras que son muy realistas y las mas, muy jocosas. Esto es mas o menos lo que pudimos establecer:

Que el dinero oiga la conversación

Se le atribuye al conocido dirigente reformista Adriano Uribe Silva (Nano), el político que mas tiempo ha servido como presidente del Senado de manera continua. Su significado se explica por si solo: “lo que el dinero no oye, no lo oye nadie” y por tanto, debe fluir en todas las negociaciones para que se puedan implementar los acuerdos.

Bébete la leche y no cuentes los becerros

Si usted está disfrutando de un “buen empleo” o de una “botella”, no se distraiga averiguando quien mas tiene otra botella, ni de qué tamaño es. Atienda lo suyo, no lo descuide y deje de vigilar lo ajeno, porque le pueden “serruchar el palo”. Es decir: “atiende tu cartón, que se te pueden pasar los bolos”. (?)

Nadie sabe cuándo el “peje” bebe agua

Esta es un verdadero jeroglífico, y refleja una situación muy real, aunque no muy difundida: “el político se adapta a lo que hay, de inmediato busca de donde va a sacar lo suyo. Si es en Inespre, manda un saco de arroz a su casa; si es en la Lotería, trata de conseguir el número que van a tirar el domingo; si hay muchas mujeres bonitas, las enamora; pero si lo que hay es dinero, pues se dispone de él, o sea, se roba. Para eso fue que lo nombraron, ¿o no? Y todo muy natural, nadie se va a enterar. (?)

Primero nosotros, segundo nosotros y tercero, nosotros otra vez

Se le atribuye al consultor jurídico de Hipólito, durante una asamblea en Samaná; es la versión opositora de lo que sería el “comesolismo”, si se lograba la reelección. Parece que a la gente no le gustó, se perdió la reelección y desde entonces, la frase solo es un recuerdo de lo que pudo haber sido y no fue.

El peor de los míos es mejor que cualquiera de los tuyos

Es el sumo del sectarismo, combinado con el oportunismo de la peor ralea. Presume de que solo los de mi partido son buenos; los de la oposición siempre son malos. (?)

En el país, no hay sustituto para el PLD

De tanto decirlo y de los repetidos yerros de la oposición, los peledeístas se han llegado a creer que es verdad que son eternos. El problema de eso es que se han emborrachado de poder y no ven cuando los semáforos están en rojo. (?)

El poder es para usarlo

Esto justifica todos los abusos que se cometen para lograr las victorias y explica las derrotas bajo el argumento de que no se quiso, o no se supo, o no se pudo usar el poder. La emplean igualmente ganadores y perdedores. (?)

En política, todo se vale

Esta es otra variante de la expresión anterior, pero mas directa. Por medio de ella se “dominicaniza” la vieja sentencia de Napoleón Bonaparte, pero atribuida a Nicolás Maquiavelo, que reza: “el fin justifica los medios”. (?)

Cualquiera que venga es mejor que los que están

A esta conclusión solo se llega después de un largo período fuera del poder; una media verdad que se convierte en consigna de campaña si las derrotas se repiten y aflora la frustración. Generalmente surge de los activistas mas pasivos, simpatizantes no organizados y la gente común del pueblo, impotente por los desmanes cometidos por los que detentan el poder. (?)

Esto nada mas lo arregla Ramfis

Es una consecuencia de lo anterior. Una muestra de la frustración que hay en el país. Es la consigna de los sectores menos politizados. La mayoría no entiende que es materialmente imposible que él sea candidato, porque se lo prohíbe la Constitución vigente; y que no hay la mas mínima voluntad de modificarla para eso. (?)

La Marcha Verde sacará al PLD del poder

Es la mas genuina expresión del descontento; casi todos la apoyamos, aunque no todos marchamos; agrupa a los militantes ya organizados en los partidos minoritarios y a los pasivos de todos los sectores sociales. El problema es que no se conoce la manera de convertir esas simpatías anti gobiernistas en votos contables en las urnas. (?)

El PLD gana con cualquiera

Tremendo disparate. Es una posición de los peledeístas mas fanatizados, de los que tienen esperanzas de que la “sangre no llegue al río”, de que “Danilo y Leonel se arreglen”. También la enarbolan los desaprensivos que están en nómina y no quieren ni pensar en perder su puesto. Creerlo les sirve de consuelo, es algo así como la fe religiosa. (?)

En el PLD, Danilo le gana a Leonel; en el país, Leonel le gana a Danilo

Es una especie de acertijo que refleja la creencia de los menos optimistas. Ellos están convencidos de que Danilo puede pasar la reelección si es que se lo propone y de que Leonel está obligado a enfrentarlo y a ganarle, so pena de terminar en Najayo si no lo hace. Claro, ello implica la rotura del partido y el advenimiento de un amplio frente contra la reelección de Medina. (?)

Un perredeísta da hasta para arzobispo

Se refería don Juan a lo sabichoso que eran los miembros de su partido primero; y de verdad que eran listos, pero eso era antes. Ya los tienen mas amarrados que un andullo, a unos y otros.

Los reformistas ni agradecen, ni guardan rencor

Aunque descarnada, eso decía mucho del sentido práctico que el doctor Balaguer le daba a los negocios políticos. Lo que no se sabe es si todos aprendieron la lección, porque hoy día su partido está mas divididos que un tablero de jugar ajedrez. (?)

Hay dos clases de gente: peledeístas y corruptos

Franklin Almeida siempre ha sido muy sobrio, eso lo sabe todo el mundo. Por eso supongo que tuvo la mejor intención, aunque desdichada. Pero es claro que él se lo creía; como creíamos en los Reyes Magos, en las brujas que volaban en escobas, en que los sapos les chupan la leche a las vacas, en que había mujeres que no daban hijos varones, etc.. etc.., en fin, una vez creímos en todo tipo de sandeces.

Entren to’ coño

Algunos desaprensivos dicen que es la frase de mayor contenido político que Ramón Alburquerque haya pronunciado en su vida. Pero yo, que conozco su intelecto, pienso que hizo y dijo lo que había que hacer y decir en las circunstancias del momento. No creo que sea un estigma; pero tampoco es una muestra del bagaje de Ramón. Para bien o para mal, hoy dicha expresión es casi su tarjeta de presentación.

Pagar para no matar

Fue un lanzamiento atrevido, de un “pitcher rookie” en los momentos iniciales. Porque lo mismo pudo “ponchar” al bateador, que permitir un jonrón y quizás perder el partido. Ninguna de las dos cosas sucedió y hoy, no se espera que Leonel repita ese comportamiento; pero sus seguidores mas aguerridos insisten en recordarselo, yal vez a modo de advertencia.

La corrupción se para en la puerta….

Esta frase, Yulín Mateo se negó a comentarla; “porque yo me respeto y por igual respeto a todos los políticos”, afirmó con gran solemnidad. Pero es porque él no quiere inculpar a su partido y a sus gobiernos, aunque todos sabemos que nadie puede señalarlo a él en particular.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

