(VIDEO) La Policía canadiense despeja el bloqueo del puente internacional Ambassador

EL NUEVO DIARIO, TORONTO, CANADÁ.- La Policía canadiense despejó en la mañana del domingo el bloqueo del puente internacional Ambassador que desde hace una semana impedía el tráfico de mercancías y particulares entre Canadá y Estados Unidos.

Decenas de agentes arrestaron a algunos de los manifestantes antivacunas que se resistieron a abandonar la protesta. La Policía de Windsor señaló en Twitter que están realizando arrestos y “vehículos están siendo retirados”.

Alrededor de las 8.30 hora local (13.30 GMT), la Policía comunicó a decenas de personas que mantenían el bloqueo del acceso al puente Ambassador que procederían a realizar arrestos si no abandonaban de forma inmediata la protesta.

At least two arrests. Blockade is down it appears. pic.twitter.com/d1ltYNlF7G

— 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 13, 2022