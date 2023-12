La poeta Yvelisse Fanith es una realidad, no un sueño

Yvelisse Fanith, artista de la palabra poseedora de una honda sensibilidad y de una gran calidad expresiva en el género que hizo inmortal a Pablo Neruda, vio la luz del mundo por primera vez en la provincia dominicana de Monte Plata, acontecimiento ocurrido el domingo 5 de diciembre de 1948. Muy joven —apenas tenía 17 años de edad— emigró con su madre a los Estados Unidos de América, donde, respondiendo a su esencia de mujer creadora y a ese espíritu de superación que nunca la abandona, estudió Diseño de Modas en el Fashion Institute of Technology of New York.

En el último decenio del Siglo XX, en la ciudad de New York, integró el grupo literario formado en 1996 por el Centro Dominicano de Investigaciones Bibliográficas, Inc. (CEDIBIL) y el colectivo de escritores y artistas Palabra: Expresión Cultural (PEC).

El primero estuvo coordinado por el escritor José Segura y el segundo por el escritor y artista plástico Diógenes Abreu. Ya había dado a conocer su poesía en 1994 en lecturas realizadas en Casa de las Américas, en dicha ciudad norteamericana. Es por todo eso que en la historia de la literatura dominicana Yvelisse Fanith pertenece a esa promoción de mediado de la década de los 90 del siglo XX denominada la Promoción Literaria de Fin de Siglo.

Producto de su experiencia de activista cultural en los citados grupos, forma la tertulia Noches de Vino y Rosas en 1998, convirtiendo su hogar en templo del deleite espiritual donde se dan cita y leen sus textos literarios numerosos escritores —poetas, narradores— de la comunidad intelectual dominicana radicada en la gran urbe y en otros puntos de los Estados Unidos de América, país donde reside desde hace décadas.

Resultado de esos años de vivencias lecturales en dicha tertulia, es la antología poética Noches de Vino y Rosas…la antología, coeditada por ella en colaboración con el reputado educador José Segura y dada a la luz pública en 2010 bajo el auspicio del Comisionado Dominicano de Cultura en New York.

En 2005 Fanith publicó Orígenes y tiempos (New York, Ediciones Calíope), en cuyo prólogo el destacado crítico dominicano Odalís Pérez afirma que con esta obra poética ella «Se inscribe en una tradición de la poesía femenina hispanoamericana clásica y contemporánea, creando así una memoria que no espera más gratificación que la lectura de profundidad de su intención memorial y metafísica».

Estamos ante una auténtica creadora, con una profunda conciencia de su quehacer: «Soy poeta comprometida con mi realidad y mi entorno sicológico primero. De ahí nace mi poesía».

En su temprana adolescencia, mientras cursaba la secundaria, Fanith fue atravesada por la pasión poética bajo el influjo de uno de sus profesores: José Ulises Rutinel Domínguez, reconocido escritor perteneciente a la Generación Literaria del 60 y que fue de los fundadores de los grupos literarios La Isla y El Puño. «Él inculcó en mí ese amor por la literatura, pero principalmente por la poesía», nos ha confesado ella. «Yo amaba incluso el modo en que él declamaba». Y desde entonces nunca ha desfallecido su amor por la poesía; pero fue lejos de su lar nativo que surgió en ella el impulso necesario de cincelar las palabras para convertirlas en poemas admirables, en cantos existenciales de un hondo lirismo.

Realidad del sueño, su segunda obra poética, fue editada en el 2011 por CEDIBIL bajo nuestra supervisión editorial, en la que podemos comprobar la influencia en su poesía del poeta estadounidense Walt Whitman, uno de los más prominentes poetas de la lengua inglesa, a quien Fanith cita en el epígrafe del libro: «No dejes de soñar // porque en sueños es el hombre libre». Y si en esos años iniciales de su adolescencia, quizá inconscientemente, ella soñó con ser poeta, hoy podemos afirmar que, para bien de la literatura dominicana extraterritorial, Yvelisse Fanith es una hermosa realidad, no un sueño.

Su tercera entrega poética tiene lugar en el 2014 con Danza almagre (EE.UU., Osidiana Press) y en el 2015 da a la luz pública su cuarto poemario: La sal de la tormenta (Fundación Casa de Poesía, Costa Rica). Textos poéticos suyos aparecen en varias antologías literarias con sellos editoriales dominicanos y extranjeros: La palabra como cuerpo del delito (Santo Domingo, 2001); A la sombra del cañaveral.

Antología de poetas del Este (Santo Domingo, 2006); Conjuro de luces. Mujeres poetas (México, 2006); Terre de poètes terre de paix. Anthologie des Poètes du Monde sur La Paix (Francia, 2007, dedicada al Primer Festival Internacional de la Poesía en París); Mujeres de palabra. Poética y Antología (New York, 2010); Antología Premio di Poesia (Italia, 2007); y en Nostalgias de Arena. Antología de Escritores Dominicanos en los Estados Unidos (Santo Domingo, 2011).

Fanith ha sido invitada por diversas instituciones culturales y académicas, dentro y fuera de los Estados Unidos de América, para leer sus trabajos poéticos, algunos de ellos publicados en diversas revistas y periódicos dominicanos y extranjeros.

Dos reconocimientos literarios recibidos por la poeta Yvelisse Fanith que, para orgullo de su terruño patrio, cabe destacar son los siguientes: en el 2007, con su poema “La tristeza de un niño en la ventana”, obtuvo una mención en el XXIII Premio Internacional de Poesía Nósside organizado por el Centro Studi Bosio (Reggio di Calabria, Italia); y en marzo del 2014 le fue dedicada la XI Feria Internacional del Libro de Escritoras Dominicanas en los Estados Unidos celebrada en la ciudad de New York.

Por la calidad de su obra poética, por la seriedad con que ha asumido su oficio de escritora y por su trayectoria ejemplar tanto dentro del mundo cultural-literario extraterritorial como en su vida ciudadana en la patria de Walt Whitman, Yvelisse Fanith es una digna representante en el exterior de lo mejor de la literatura dominicana y de la dominicanidad. Ella es una voz digna de la patria que le vio nacer.

Por Miguel Collado