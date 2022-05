La PN nueva vez bajo “fuego” por brutalidad policial; Inacif: muerte en destacamento Naco fue homicidio

Comparte esta noticia

Familiares: “¿En qué país es que estamos viviendo?”; Finjus pide respuestas contundentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Otra vez se repite la historia envuelta en tragedia. Nuevamente la Policía Nacional se encuentra “bajo fuego” por un caso de esas muertes que sacuden a la institución y le mina el poco nivel de confianza y credibilidad que le queda a ese cuerpo civil armado.

La misteriosa muerte del joven David De los Santos, tras haber sido aparentemente golpeado de manera salvaje en el destacamento policial del ensanche Naco, en la capital, vuelca la mirada y las críticas de todos hacia la uniformada, que vuelve a caer y se hunde aún más en el descrédito y la desconfianza de los ciudadanos.

Las redes sociales, todas, han reventado desde este fin de semana, con fuerte epítetos, insultos y descalificaciones contra el accionar violento y agresivo de los agentes policiales.

Y se reedita por enésima ocasión la necesidad de una verdadera y profunda reforma de la Policía Nacional que erradique raíz y de una vez y por todas el accionar, la mentalidad y las estructuras asesinas y criminales que hacen de la PN una especie de “cáncer” para a seguridad ciudadana y los derechos humanos de las personas.

INACIF: Fue un homicidio

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), reveló este lunes que se trató de un homicidio el tipo de la muerte David de los Santos, quien había sido ingresado en un hospital luego de ser detenido el miércoles en un destacamento policial en el Ensanche Naco, Distrito Nacional.

En un acta de defunción facilitada a El Nuevo Diario, el Inacif especificó que De los Santos falleció a causa de un trauma contuso craneoencefálico severo.

En la mañana de este lunes, Rosaly Correa, hermana del hoy occiso acusó a los agentes policiales de golpear a De los Santos.

Correa sostuvo a la prensa que De los Santos tenía su cara sumamente hinchada y con moretones en espalda, brazos y pies.

MP investiga como homicidio

El Ministerio Público informó este lunes en una nota enviada a los medios, que el caso está siendo investigado como un homicidio.

“Estamos abordando el caso como un homicidio por las múltiples lesiones contusas que presenta el cuerpo de la víctima, incluyendo lesiones por esposas en ambas muñecas”, indicó Kelvyn Colón, fiscal interino del Distrito Nacional.

De manera preliminar se sabe que De los Santos fue retenido en el destacamento de Naco luego de ser recibido a las 8:50 pm del día 27 de abril por supuestos inconvenientes en una plaza comercial ubicada en la avenida John F. Kennedy, del Distrito Nacional.

Al día siguiente, los agentes policiales lo llevaron al Hospital Francisco Moscoso Puello, de donde los médicos lo trasladaron al Darío Contreras, centro en el que finalmente falleció.

El reporte indica que De los Santos fue llevado la noche del pasado 27 de abril a la referida dotación policial, tras un incidente en una plaza comercial, donde habría sufrido “aparentemente una crisis mental y le dijo unas palabras a una señora la cual se sintió amenazada”.

“¿En qué país es que estamos viviendo?”

Parientes de David de los Santos pidieron la intervención en el caso del presidente Luis Abinader.

Entre sollozos y destrozadas de dolor por la situación, dos señoras condenaron la acción policial asegurando que son los mismos agentes policiales quienes están quitándole la vida a los ciudadanos.

“¿En qué país es que estamos viviendo?, son los mismos policías que están matando a nuestros hijos. No es posible, no es posible, no podemos más”, expresó una de las féminas.

“No podemos vivir esta situación así. Fue a un muchacho inocente que mataron porque les dio el deseo, ni a un animal se le hacen las cosas que le hicieron a él. No sé qué pasó con ellos, no sé por qué tomaron esa ira contra ese muchacho”, agregó.

Exclamó que “no se puede dejar que sigan matando a nuestros hijos, al presidente que tome carta en este asunto”.

Después de su muerte el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, dispuso la suspensión del personal del destacamento de Naco.

Hermana culpa a agentes

La hermana de David de los Santos, Rosaly Correa, responsabilizó a los agentes, por presuntamente golpearlo, tras afirmar que su pariente tenía su cara sumamente hinchada y con moretones en espalda, brazos y pies.

Indicó que en el Hospital Moscoso Puello “él estaba con dos policías, mi hermano se cayó dos veces donde estaba acostado, esposado. Mi hermano estaba inconsciente, tenía como 24 horas ahí ya, que si a mi hermano le prestan atención rápido desde que lo llevaron allá, pues tal vez estuviera vivo, pero por negligencia de está muerto”.

“Ellos dicen que a mi hermano se le subió la presión, pero ¿cómo no se le va a subir la presión con semejante golpeada que le dieron?”, manifestó.

Luis de la Cruz, un amigo del hoy occiso, cuestionó la versión ofrecida de la PN, quienes explicaron que De los Santos se provocó los golpes él mismo.

Los demás amigos del fallecido solicitaron que los policías a cargo del destacamento sean apresados y advirtieron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias.

PN ahonda investigaciones

La Policía Nacional informó este lunes que ahonda las investigaciones en torno a las reales circunstancias en que un hombre murió mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud, tras ser detenido en el destacamento Naco.

Su vocero, Diego Pesqueira, añadió que el proceso investigativo determinará, además, si ciertamente habría sido una crisis mental que llevó a David de los Santos Correa a sostener un incidente con una dama, lo cual motivó su detención en la plaza comercial.

Indicó que los organismos de control policial junto al Ministerio Público iniciaron el proceso de entrevistas tanto al personal de servicio en la citada dotación como a las demás personas que se encontraban detenidas junto a De los Santos Correa desde la noche del pasado miércoles 27 de abril hasta horas de la madrugada del 28, cuando los agentes policiales afirman haber llamado al 911 para que asistieran al joven detenido.

Las investigaciones son realizadas por la Inspectoría General de la institución y la Dirección de Asuntos Internos, en coordinación con el Ministerio Público, al tiempo que se está a la espera de los resultados médicos y del informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

“Respuestas contundentes”

Servio Tulio Castaños Guzmán, coordinador del grupo que trabaja en la reforma policial, afirmó este lunes que las actuaciones de la Policía en tres casos recientes son “graves” y “deslegitiman” el proceso que se ha puesto en marcha para profesionalizar la uniformada.

Destacó las muertes de José Gregorio Custodio tras ser detenido por una patrulla policial en Ocoa, y la del joven David de los Santos, quien también falleció luego de ser apresado por agentes policiales en Naco, Distrito Nacional.

El vicepresidente ejecutivo de la Finjus dijo que, según testimonios, el joven Custodio llegó al hospital con golpes, contusiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, que los familiares atribuyen a la golpiza que le propinaron agentes policiales en el destacamento municipal.

Mientras calificó “un abuso lo acontecido en el destacamento Naco” y agregó que ese hecho debe ser esclarecido y los responsables sometidos a la justicia”.

Igualmente, censuró lo ocurrido en el Canódromo “El Coco”, el mes pasado, donde el Defensor del Pueblo, un equipo que le acompañaba y varios miembros de la prensa fueron agredidos por agentes de la Digesett.

Dijo que esas agresiones “constituyen un gravísimo precedente de violación del derecho al ejercicio del periodismo y la libre expresión del pensamiento”.

“Es urgente que se adopten respuestas contundentes ante estos hechos”, sostuvo.

POR LUIS BRITO Y ABIGAIL DÍAZ

