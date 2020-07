La plebe pide chirola para el funcionariado saliente

La plebe clama por justicia para el funcionariado saliente bajo sospecha legítima de desfalcar las arcas públicas. El peculado está instituido, regulado, fiscalizado, más no cotrolado, vuelve y vuelve y aveces se permuta cada cuatro años, nuestros dirigentes suben, hurtan y blaquean sus botines.

Para ello no hay mecanismo de contro útil, mientras agresivos, combativos, triunfadores, fructíferas y gloriosa figuras políticas consumadas sucumben ante la tentación de hurtar los bienes públicos, pero de alguna manera compran el perdón de sus pecados. Cada caudillo debuta y compite a cual tiene más suerte con sus mañas gansteriles impunes. Hoy viene al bate un funcionariado comprometido con el empresariado quienes con alto sentido de eficiencia mercantil dispensan confianza y seguridad a su claque.

Tradicionalmente en RD los gobiernantes sordos ante la sociedad terminan suicidados, derrocados, presos, en manicomio administrativo o repudiados por el pueblo. Más le vale al empresaridado emergente al Capotillo apuntalarse en una comisión nacional de desarrollo. Tenemos una caricatura de democracia cimentada en los pies de barro de sus intituciones disfuncionales. Los jefes por venir tienen la tarea pendiente de construir un estado social de derecho y amortizar la enorme deuda social acumulada.

Carteles colombianos y mexicanos dirigieron la estrategia electoral de la oposición triunfante, forzaron la desescalada y los comicios, ahora le echan la culpa del rebrote de la peste a la incivilidad dominicana y su carencia de urbanidades.

El empresariado negociando sus beneficios sube raudo al poder, mientras se van los que desafiaron al imperio y promovieron el peculado en una arepa de rebelión de la clase media y el asedio de la peste covidiana. Evidentemente nuestros caudillos no han sabido en esta ocasión lidiar con lo que los poderes fácticos si han sabido amarrar.

En RD carecemos de todo, mientras el progreso se va al carajo, la sociedad se descalabra y es menester darle sentido humano e involucrar a la población en el cambio. Nos afecta el hambre, nos sobra pobreza y marginalidad, pululan libremente los invasores haitianos, en tanto nuestros índices de desarrollo humano no salen del sótano y lo que es peor aún no sabemos como enderezar esos entuertos.

La plebe pide a gritos, chirola para el funcionario saliente. Balaguer supo encartar a tiempo, exitosamente, a los gavilleros del momento, los hurtos a las arcas públicas no tienen por qué ser perdonados, ninguna indulgencia merecen los derrotados. Hay que contener a los íncubos y súcubos de cuello blanco, pero para esos virus criminales en serie parece no existir vacuna y la linterna de Diógenes aún no aparece para encontrar a un hombre honrado.

El pueblo dominicano sueña hoy con un régimen honesto, serio, moral, ético, justo, honesto, eficiente, cumplidor y enfocado en la gente. Figuras exitosas promueven en la red sus aspiraciones a cargos públicos, pues en RD un hombre sin un puesto notorio no se siente realizado aún siendo empresario o hacendado.

Ya y ahora nuestros depauperados caen muertos a las puertas de los hospitales, mientras gestionan los inexistentes testes, así de dantesca es la covidianidad en RD. Criminales seriales metidos a políticos o viceversa desacreditaron las medidas preventivas, gracias a ellos ahora disfrutamos del huracán Covid y su tormentoso rebrote. En RD somos un país bananero y nuestra crisis económica, polidimensional y polisectorial permante supera con creces a cualquier pandemia.

Por Edgar Marcano

Desde Montreal-Canadá

