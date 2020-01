La plataforma digital Cachicha presenta nuevo espacio matutino “Tu mañana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Tu mañana by Cachicha” es una ambiciosa propuesta que ha apostado por un formato de corte político, social y económico, el cual se transmite de lunes a viernes, en horario de 6:00 A.M. a 11 A.M. por las diferentes plataformas digitales del grupo multimedios Cachicha y como parte de una negociación en los próximos meses estará en una emisora FM.

Una nota de prensa indica que con este espacio el presidente de Grupo Cachicha, Ysaac Villa, apuesta a una nueva forma de hacer radio, un nuevo estilo de comunicación basada en el alto impacto que generan las redes sociales hoy en día, un espacio plural, donde desfilarán las principales personalidades de la vida política, social y económica del país.

El equipo está compuesto por 14 jóvenes con la preparación para debatir los temas de corte político, nacional e internacional. El equipo tiene la intención de demostrar que la juventud dominicana también tiene interés por los temas esenciales del desarrollo y madera para proponer cambios positivos desde la política, la comunicación y el empresariado.

El grupo está bajo la coordinación de el Lic. Elvin Castillo quien tiene más de 14 años de experiencia en diversos medios de comunicación, con estudios en ciencias políticas y comunicación estratégica. Por igual, ha sido director general de comunicaciones de varias instituciones públicas y es articulista del periódico el Nuevo Diario.

Parte de este interesante y completo staff también lo integra la Lic. Dannira Caminero, periodista con 15 años en los medios de comunicación y un máster en dirección de comunicación corporativa, el Lic. Víctor Villanueva abogado y consultor en negocios internacionales, Stewar García Gómez, licenciado en relaciones internacionales y estratega en Marketing Social y Político, Alfredo de la Cruz, periodista y mercadologo, también el Lic. Carlos Mendieta quien es experto en neuroemprendimiento y coordinador de la juventud del PRM a nivel nacional, Edhoarda Andújar, politóloga y comunicadora, Gloria Reyes Gómez, diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y licenciadaen Derecho, Elías Cornelio, ingeniero civil y máster en Administración de Empresas y dirigente del PLD.

Por igual, Nadia Andújar, periodista, politóloga y comunicadora, Manuel Cruz, geopolitólogo y abogado, Federico Castillo, comunicador especializado en el área económica, y Francis Blanc, consultor político, abogado y urbanista, así como el Lic. Ray González quien es licenciado en relaciones internacionales, consultor político y empresario.

¨Queremos demostrar lo que somos capaces de hacer, a los jóvenes dominicanos no nos gusta que nos regalen nada, queremos ser parte de los cambios y tomar nuestro espacio y es lo que venimos a hacer, vamos a demostrar que la juventud dominicana también tiene interés por los temas fundamentales del país¨ expresó Castillo en la primera salida al aire del programa.

